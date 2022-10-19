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Vietjet Air запускает новые маршруты, связывающие Дананг с Мумбаи и Нью-Дели
Будут выполняться 3 рейса в неделю с использованием Airbus A320 по маршруту Мумбаи-Дананг по понедельникам, средам и пятницам и 4 рейса в неделю по маршруту Нью-Дели-Дананг по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Выступая на церемонии запуска, председатель Национальной администрации туризма Вьетнама Нгуен Чунг Хан сказал, что новые маршруты полетов между Вьетнамом и Индией внесут важный вклад в двусторонний экономический и культурный обмен, особенно в сфере туризма.
По его словам, открытие рейсов, связывающих Дананг и Нью-Дели и Мумбаи, поможет Данангу реализовать свою цель - стать к 2030 году качественным центром туризма и услуг, а также инновационным направлением Вьетнама и Юго-Восточной Азии.
Хан подчеркнул, что Индия является потенциальным рынком для вьетнамского туризма с длительным пребыванием и высокими расходами посетителей.
Дананг проведет церемонию приветствия первого рейса из Нью-Дели 19 октября, следующего за другим рейсом из Мумбаи, который приземлился в городе в начале 18 октября.
VietJet Air также планирует открыть прямой рейс между Данангом и Ахмадабадом в декабре этого года.