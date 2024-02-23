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НОВОСТИ

VietJet Air закупит 20 широкофюзеляжных самолетов A330-900

Авиакомпания Vietjet Air подписала с Airbus меморандум о взаимопонимании (MoU) на приобретение 20 широкофюзеляжных самолетов A330-900, объявил 22 февраля ведущий европейский авиастроитель. После завершения это будет первый заказ Vietjet на широкофюзеляжный самолет. Самолет будет эксплуатироваться в рамках растущей сети дальнемагистральных перевозок перевозчика, а также на региональных рейсах большой вместимости. Они заменят нынешний парк арендованных самолетов A330-300 авиакомпании, а также позволят расширить сеть.

“Мы рады сотрудничать с Vietjet на следующем этапе расширения авиаперевозчика”, - сказал Кристиан Шерер, генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Airbus. “A330neo позволит авиакомпании достичь максимально низких эксплуатационных расходов на одно посадочное место и продолжать предлагать своим клиентам наилучшие цены, куда бы они ни летели. Он также станет идеальным дополнением к самолету A321XLR, который уже заказан авиакомпанией, поскольку она расправляет свои крылья над более отдаленными пунктами назначения”.

Об этом обязательстве, которое, как утверждается, оценивается в миллиарды долларов, было объявлено на проходящем в Сингапуре авиасалоне 2024.

Соглашение является одной из крупнейших сделок, заключенных на крупнейшем в Азии аэрокосмическом мероприятии.

ВИА/ИЖВ

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