НОВОСТИ
VietJet Air закупит 20 широкофюзеляжных самолетов A330-900
“Мы рады сотрудничать с Vietjet на следующем этапе расширения авиаперевозчика”, - сказал Кристиан Шерер, генеральный директор подразделения коммерческих самолетов Airbus. “A330neo позволит авиакомпании достичь максимально низких эксплуатационных расходов на одно посадочное место и продолжать предлагать своим клиентам наилучшие цены, куда бы они ни летели. Он также станет идеальным дополнением к самолету A321XLR, который уже заказан авиакомпанией, поскольку она расправляет свои крылья над более отдаленными пунктами назначения”.
Об этом обязательстве, которое, как утверждается, оценивается в миллиарды долларов, было объявлено на проходящем в Сингапуре авиасалоне 2024.
Соглашение является одной из крупнейших сделок, заключенных на крупнейшем в Азии аэрокосмическом мероприятии.