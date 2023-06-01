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Vietjet удостоен награды за лучшее бортовое обслуживание среди бюджетных авиакомпаний в 2023 году
Vietjet была отмечена как бюджетная авиакомпания, предлагающая сверхудобные и высококлассные услуги бизнес-класса SkyBoss на широкофюзеляжных самолетах с универсальными кожаными креслами и уникальными кулинарными впечатлениями на протяжении всего полета.
Г-н Джеффри Томас, главный редактор Airlineratings.com, подчеркнул: «Vietjet известна своей постоянной диверсификацией новых и качественных авиационных продуктов. Авиакомпания использует широкофюзеляжные лайнеры, предлагает билеты премиум-класса SkyBoss Business, что повышает удобство для пассажиров до, во время и после полета. Эти услуги являются новаторскими и революционными для бюджетных перевозчиков».
Vietjet также оценивается AirlineRatings максимальной 7-звездочной авиалинией за авиационную безопасность, на протяжении многих лет входит в десятку лучших и самых безопасных бюджетных авиакомпаний мира. В прошлом году авиакомпания также была отмечена рейтингом AirlineRatings как «Авиакомпания, предлагающая наибольшую ценность для клиентов по всему миру». Vietjet продолжит развивать свою сеть полетов и услуг, предлагая более увлекательные доступные полеты, отличный сервис и дружелюбный и профессиональный экипаж.
Премия AirlineRatings «Airline Excellence Awards» проводится ежегодно с 2013 года группой уважаемых отраслевых редакторов для награждения лучших авиакомпаний мира. Награда также оценивается на основе управленческих отчетов с такими критериями, как: возраст парка, отзывы пассажиров, рентабельность, инвестиционный рейтинг, сервис. Крупные авиакомпании мира, удостоенные награды в этом году, включают Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines и другие.