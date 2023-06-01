Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Vietjet удостоен награды за лучшее бортовое обслуживание среди бюджетных авиакомпаний в 2023 году

Vietjet только что была признана «Лучшей бюджетной авиакомпанией мира в сфере бортового обслуживания 2023 года» и в пятый раз подряд признана «Лучшей сверхэкономичной авиакомпанией».
  Самолет Vietjet. (Фото: Vietjet)  
Vietjet только что была признана «Лучшей бюджетной авиакомпанией мира в сфере бортового обслуживания 2023 года» и в пятый раз подряд признана «Лучшей сверхэкономичной авиакомпанией». Две награды присуждаются ведущим мировым сайтом по оценке авиационных продуктов и безопасности AirlineRatings.com.

Vietjet была отмечена как бюджетная авиакомпания, предлагающая сверхудобные и высококлассные услуги бизнес-класса SkyBoss на широкофюзеляжных самолетах с универсальными кожаными креслами и уникальными кулинарными впечатлениями на протяжении всего полета.

Г-н Джеффри Томас, главный редактор Airlineratings.com, подчеркнул: «Vietjet известна своей постоянной диверсификацией новых и качественных авиационных продуктов. Авиакомпания использует широкофюзеляжные лайнеры, предлагает билеты премиум-класса SkyBoss Business, что повышает удобство для пассажиров до, во время и после полета. Эти услуги являются новаторскими и революционными для бюджетных перевозчиков».

Vietjet также оценивается AirlineRatings максимальной 7-звездочной авиалинией за авиационную безопасность, на протяжении многих лет входит в десятку лучших и самых безопасных бюджетных авиакомпаний мира. В прошлом году авиакомпания также была отмечена рейтингом AirlineRatings как «Авиакомпания, предлагающая наибольшую ценность для клиентов по всему миру». Vietjet продолжит развивать свою сеть полетов и услуг, предлагая более увлекательные доступные полеты, отличный сервис и дружелюбный и профессиональный экипаж.

Премия AirlineRatings «Airline Excellence Awards» проводится ежегодно с 2013 года группой уважаемых отраслевых редакторов для награждения лучших авиакомпаний мира. Награда также оценивается на основе управленческих отчетов с такими критериями, как: возраст парка, отзывы пассажиров, рентабельность, инвестиционный рейтинг, сервис. Крупные авиакомпании мира, удостоенные награды в этом году, включают Air New Zealand, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines и другие.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Если не принять решительных мер по снятию желтой карточки, она может стать красной

Если не принять решительных мер по снятию «желтой карточки», она может стать «красной»

Без более решительных действий по отмене предупреждения о “желтой карточке” Вьетнам может столкнуться с “красной карточкой” от Европейской комиссии (ЕК), что означает, что ему будет запрещено экспортировать морепродукты в Европу, заявил заместитель премьер-министра Чан Лыу Куанг
ПОДРОБНЕЕ

Top