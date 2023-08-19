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Vietjet увеличивает частоту рейсов по маршруту Ханой – Бангкок
С увеличением частоты рейсов пассажиры могут в полной мере насладиться путешествием по Таиланду, купив билеты всего за 0 донгов, которые поступают в продажу каждую среду, четверг, пятницу по адресу www.vietjetair.com и мобильное приложение Vietjet Air.
Новые рейсы вылетают из Ханоя в 09:55 и приземляются в 11:45 (по местному времени), а рейсы из Бангкока в Ханой вылетают в 12:45 (по местному времени) и приземляются в 14:35.
Vietjet выполняет 196 рейсов в неделю между Вьетнамом и Таиландом из Хошимина /Ханоя / Дананга/Фукуока на Пхукет, Чиангмай, Бангкок и легко соединяется с Thai Vietjet для внутренних рейсов в Таиланд.
Помимо большого количества рейсов с гибким и удобным расписанием, Vietjet всегда предлагает привлекательные акции стоимостью 0 донг, бесплатную туристическую страховку Sky Care, баллы по программе лояльности SkyJoy и многие другие привлекательные подарки, доступные только в Vietjet.
Новый авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал авиакомпанией-новатором в регионе и по всему миру. Уделяя особое внимание управлению затратами, эффективной эксплуатации и эксплуатационным характеристикам, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и лидируя в этом направлении, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги в соответствии с требованиями клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте с рейтингом по безопасности airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операциям по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.