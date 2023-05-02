Báo Ảnh Việt Nam

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Vietjet увеличивает частоту полетов на маршрутах в Австралию

Авиакомпания Vietjet увеличит частоту полетов между Хошимином и Мельбурном и Сиднеем (Австралия), чтобы удовлетворить большой спрос на поездки.
  Самолет Vietjet. Фото: Vietjet  
Соответственно, с 17 сентября на рейс Хошимин и Мельбурн Vietjet увеличивает до четырех полетов в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, самолет вылетает в 10:00: 55 утра и прибывает в 22:35 (по местному времени). На обратном пути самолет летает из Мельбурна каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 00:30 и прибывает в Хошимин в 6:30 (по местному времени).

Прямые рейсы, соединяющие Хошимин и Сидней, также увеличатся до четырех в неделю с 18 сентября по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, самолет отправляется в 19:30 и прибывает в 07:20 (по местному времени), а из Сиднея самолет вылетает по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам в 11:15 и прибывает в Хошимин в 16:30 (по местному времени).

Кроме того, с сегодняшнего дня до 25 октября у пассажиров будут возможности найти билеты с нулевой ценой на маршруты из Хошимина в Австралию (Мельбурн, Сидней, Брисбен) каждый понедельник, вторник, среду.

Забронируя рейс на Vietjet, пассажиры получат удовольствие от путешествия на современных самолетах, их обслуживают профессиональные и заботливые бортпроводники, им предоставляет разнообразное меню со свежими и горячими органическими блюдами.

При регистрации в программе лояльности Vietjet SkyJoy пассажиры могут использовать бонусные баллы SkyPoints для обмена на ваучеры Vietjet и услуги от 250 любимых брендов ресторанов, курортов и магазинов во Вьетнаме через мобильное приложение SkyJoy или на веб-сайте https://skyjoy.vietjetair.com.

ИЖВ/ВИА

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