Vietjet увеличивает количество билетов на 1,4 миллиона в летний пиковый сезон

Самолет компании Viejet. Фото: Viejet





Частота рейсов на внутренних маршрутах авиакомпании была увеличена, также появились новые маршруты, включая Тханьхоа - Нячанг и Винь - Нячанг.В условиях нехватки самолетов Vietjet увеличила количество ночных рейсов примерно на 46% по сравнению с обычными, что эквивалентно 3 100 ночным рейсам по маршрутам из Ханоя, Хошимина, Дананга, Нячанга в другие провинции и обратно, в то же время открыв ночные рейсы по стимулирующим ценам из Хошимина в северные провинции Ханой, Хайфон, Винь и Тханьхоа.Vietjet регулярно предлагает рекламные акции с ценами на билеты 0 донгов (без учета налогов и сборов) по всей своей маршрутной сети полетов для продвижения и удовлетворения разнообразных потребностей людей и туристов. В рамках акции «12 часов, полетели с Vietjet!» на сайте и в мобильном приложении Vietjet Air ежедневно предлагаются билеты по 0 донгов на многие внутренние маршруты из Ханоя и Хошимина в такие туристические провинции и города, как Дананг, Куиньонхон, Далат, Фукуок и Нячанг.Кроме того, в праздничные и юбилейные дни, включая 30 апреля - 1 мая, 1 июня, двойные даты 5/5, 6/6, 7/7, 8/8... авиакомпания Vietjet также проводит акции, предлагая билеты по 0 донгов, чтобы люди и туристы могли легко забронировать рейсы вместе с дополнительными продуктами и услугами, получить бесплатную туристическую страховку SkyCare, а также насладиться разнообразным выбором свежих, питательных и горячих блюд на современных самолетах, обслуживаемых дружелюбными, преданными своему делу летными экипажами. Особенно этим летом у пассажиров, летающих с Vietjet, есть возможность принять участие в программе «Летай с Vietjet и выигрывай ежедневно» с общим призовым фондом до 6 миллиардов донгов. Эта акция предназначена для клиентов, которые успешно забронировали билеты в период с настоящего времени до 7 августа 2024 года и являются участниками программы лояльности Vietjet SkyJoy.Чтобы получить хорошие впечатления от полетов в летний пик сезона, местные жители и туристы должны планировать заранее свои путешествия, бронировать авиабилеты, отели или услуги заблаговременно, чтобы было много вариантов и привлекательные акции по разумной цене. Использование таких удобств, как бронирование билетов и регистрация онлайн, также помогает сократить время ожидания и избежать столпотворения в аэропортах или на популярных летних направлениях.