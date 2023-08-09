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Vietjet стремительно расширяет международные услуги, стремясь стать «авиационным послом» между ЮВА и миром
Лидерство на рынке авиаперевозок
Vietjet сообщила о заметном увеличении числа международных пассажиров на 3,5 млн в первой половине 2023 года, что составляет более 50% от общего числа 6,9 млн международных пассажиров во Вьетнам и из Вьетнама.
Во втором квартале 2023 года авиакомпания открыла 11 новых международных маршрутов в Австралию, Индонезию и Индию, расширив сеть полетов до 120 маршрутов (из них 75 международных и 45 внутренних). Это сделало авиаперелеты наиболее удобным и экономичным средством передвижения для частных лиц и предприятий между Вьетнамом и регионом Юго-Восточной Азии, а также основными международными рынками, такими как Австралия, Индия, Казахстан, Северо-Восточная Азия и другие страны.
В частности, Vietjet агрессивно расширила свою сеть до Индии, где проживает более 1,4 миллиарда человек, реализуя 7 маршрутов, соединяющих Ханой и Хошимин с четырьмя крупными индийскими городами: Мумбаи, Нью-Дели, Ахмадабад и Коччи. Выход Vietjet на рынок Индии увеличил общее количество пассажиров, путешествующих между Вьетнамом и Индией за первые шесть месяцев 2023 года до более чем 300.000 человек, что почти в пять раз больше, чем 70.000 пассажиров, зарегистрированных за тот же период прошлого года.
Vietjet с середины апреля также открыла три прямых маршрута из Хошимина — экономического, культурного и туристического мегаполиса Вьетнама — в три крупнейших города Австралии: Сидней, Мельбурн и Брисбен.
По данным авиакомпании, до 2023 года количество пассажиров на маршруте Вьетнам-Австралия в среднем составляло всего 500.000 человек в год. Однако с тех пор, как Vietjet запустила свои рейсы в апреле, количество пассажиров удвоилось до миллиона пассажиров в год. Между тем, четвертый маршрут, соединяющий Хошимин с Пертом, готов к запуску в октябре этого года.
На рынке Северо-Восточной Азии Vietjet в течение многих лет эксплуатирует крупнейшую сеть маршрутов между Вьетнамом/Юго-Восточной Азией и Южной Кореей (14 маршрутов), Тайванем (8 маршрутов), Японией (7 маршрутов) и продолжает расширять до более чем 50 пунктов назначения в материковом Китае, больше укрепляя свою позицию на международном рынке.
Благодаря разумным тарифам и высококачественным услугам Vietjet способствует объединению культур, сокращению географического расстояния между Вьетнамом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона и сближению людей в регионе, развитию туризма, укрепляет двусторонние инвестиции и торговлю, способствует восстановлению экономики и развитию стран.
Придерживаясь стратегии последовательных инноваций и постоянно внедряя продукты и услуги премиум-класса, Vietjet в первой половине 2023 года запустила бизнес-класс с привилегиями для пассажиров и программу лояльности SkyJoy, в которой участвуют более 8 миллионов человек. Авиакомпания также ввела в эксплуатацию парк современных и экологически чистых самолетов А330 для полетов в Австралию, Индию, Казахстан, Японию и Южную Корею.
Vietjet активно предоставляет бесплатные рейсы и дешевые билеты для людей и туристов в регионе, следуя философии авиакомпании, согласно которой «каждый может летать», и «Vietjet сближает экономики и культуры».
Выполнение 120% плана на первую половину года, выручка увеличилась на 87%
За первые 6 месяцев 2023 года последующая выручка Vietjet составила 29.770 млрд донгов (около 1,25 млрд долларов США), увеличившись на 87% в годовом исчислении и достигнув 120% целевого показателя на первое полугодие. Дополнительный доход сохранил высокие темпы роста, достигнув 9 трлн донгов (около 378,68 млн долларов США) — двукратное увеличение в годовом исчислении и составляет 40% от общего дохода. Консолидированная прибыль после уплаты налогов составила 387 млрд VND (около 16,3 млн долларов США).
Vietjet безопасно выполнила 65.900 рейсов, перевезя более 12,1 млн пассажиров, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Авиакомпания является лидером рынка по пассажиропотоку как на внутренних, так и на международных маршрутах.
Средний коэффициент использования посадочных мест превысил 85%, а уровень технической надежности составил 99,63%. Флот Vietjet состоит из 103 самолетов, в том числе 7 широкофюзеляжных. Vietjet владеет новым флотом и крупными заказами на самолеты у Airbus и Boeing, что дает преимущества с точки зрения операционной эффективности и финансирования самолетов.
Vietjet также уделяет особое внимание устойчивому развитию авиации, предлагая пассажирам экологически чистые рейсы, экономя топливо, сокращая выбросы CO2, вдохновляя на защиту зеленого будущего, отражая стихийные бедствия и эпидемии, болезни и принося благие ценности миру.
Компания использует экологически чистые материалы, такие как подносы из бамбука и т. д., параллельно с продвижением применения технологий, цифровым преобразованием, переходом на безбумажные документы, упрощением рабочих процессов, повышением эффективности эксплуатации для минимизации нежелательного воздействия на окружающую среду.
По состоянию на 30 июня 2023 года совокупные активы Vietjet достигли более 71,5 трлн донгов, соотношение долга и собственного капитала в 1,2 раза и коэффициент ликвидности в 1,5 раза, что является одними из лучших в отрасли.
За первые 6 месяцев года Vietjet получила кредитный рейтинг BB+ со стабильным прогнозом (VnBB+) от Saigon Ratings. Saigon Ratings оценивает хорошие финансовые возможности Vietjet с ее надежной структурой капитала, низким коэффициентом долга, ликвидными ресурсами. Кроме того, благодаря коммерческим преимуществам и диверсифицированному бизнес-опыту Vietjet сохраняет свой собственный капитал после пандемии Covid-19.
Ожидается, что благодаря наибольшему количеству перевезенных пассажиров, особенно международных пассажиров, и положительным результатам бизнеса за первые 6 месяцев года, Vietjet достигнет и перевыполнит свой план на 2023 год, продолжая способствовать восстановлению и росту туризма, инвестиций и экономики в целом.