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Vietjet сообщает о выдающихся результатах в первом квартале 2024 года
Консолидированный доход и прибыль после уплаты налогов авиакомпании составили 17,79 трлн донгов (около 702,4 млн долларов США) и 539 млрд донгов (около 21,3 млн долларов США) соответственно, увеличившись на 38% и 212% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в указанном порядке.
За первые три месяца этого года Vietjet благополучно выполнила почти 34 500 рейсов, на борту которых находилось более 6,3 млн пассажиров. Средний коэффициент загрузки самолетов авиакомпании достиг 87%, а показатель технической надежности - 99,6%.
Продвигая свою стратегию по расширению на международном уровне, в первом квартале 2024 года международные пассажирские перевозки Vietjet продемонстрировали рост более чем на 53% и 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по количеству рейсов и пассажиров соответственно.
За три месяца авиакомпания запустила 15 новых международных и внутренних маршрутов, доведя общее число действующих маршрутов до 140. Среди последних объявленных и запущенных международных маршрутов - Фукуок - Тайбэй (Тайвань, Китай), Хошимин - Чэнду/Сиань (Китай) и Вьентьян (Лаос), а также Ханой - Хиросима (Япония) и Сидней/Мельбурн (Австралия).
Несмотря на проблемы, с которыми столкнулась авиационная отрасль из-за нехватки самолетов, Vietjet преодолела их, добившись выдающихся достижений, сохранив темпы развития с 2023 года и продолжая открывать новые международные маршруты, что положило начало сильному росту на весь год.
По состоянию на 31 марта 2024 года общие активы Vietjet составили более 85,82 триллиона донгов (около 3,38 миллиарда долларов США). Коэффициент соотношения долга к капиталу компании составлял 1,9, а коэффициент ликвидности - 1,3, что соответствует хорошим показателям для авиационной отрасли.
В первом квартале 2024 года авиакомпания выплатила до 1,77 триллиона донгов (около 69,9 миллиона долларов США) прямых и косвенных налогов и сборов.
Vietjet не только соединяет Вьетнам с миром через свою сеть полетов, но и приближает себя к мировой арене через международные исследовательские и технологические инвестиционные проекты.
Авиакомпания уделяет особое внимание целям ESG (Environmental, Social, and Governance), в том числе достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Современный авиапарк Vietjet позволяет экономить топливо на 15-20%, а оптимизированная конфигурация самолетов обеспечивает большую пассажировместимость и сокращает выбросы на одного пассажира на 25-30% по сравнению с другими авиакомпаниями. Кроме того, за каждый проданный билет Vietjet вносит 5000 донгов в фонд Fly Green, который поддерживает инициативы по защите окружающей среды и развитие зеленых технологий.
Опираясь на темпы роста с начала года, Vietjet ставит перед собой амбициозные цели на ближайшие кварталы и весь 2024 год. Помимо сохранения присутствия на внутреннем рынке, авиакомпания намерена еще больше расширить свою сеть международных рейсов, планируя в 2024 году выполнить 142 000 рейсов и перевезти 27,4 млн пассажиров.