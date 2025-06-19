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НОВОСТИ

Vietjet сделала новый заказ на 100 самолетов A320/A321neo

Вьетнамская авиалиния Vietjet и производитель самолетов Airbus объявили о крупном заказе, включающем 100 самолетов и 50 опционов на покупку новых A321neo на авиасалоне Le Bourget в Париже (Paris Airshow) 2025, что будет способствовать увеличению экономического сотрудничества между Вьетнамом и Францией, а также с Европой.

По словам Нгуен Тхи Фыонг Тхао, Президет Совета директоров Vietjet, соглашение с Airbus не только коммерческий контракт, но и веха, открывающая новый путь для Vietjet, путь, ведущий к глобальному расширению, формированию новых точек роста, пути связей, направленного на создание устойчивой авиационной экосистемы и стремление к покорению новых высот.

Оценив новый договор с Vietjet, которое произошло всего через несколько недель после того, как авиакомпания заключила контракт на широкофюзеляжные самолеты A330neo, Бенуа де Сент-Экзюпери, старший вице-президент по коммерческим авиапродажам Airbus, отметил, что самолеты A321neo и A330neo станут отличной основой для дальнейшего расширения операций Vietjet, эффективно удовлетворяя потребности на всех маршрутах компании.

 

Кроме того, авиакомпания получит выгоду от высокой технической совместимости, присущей только новейшим самолетам Airbus.

 

A321neo является самой крупной версией популярной модели A320neo от Airbus с улучшенной дальностью полета и производительностью, снижением шума на 50%, экономией более 20% топлива и снижением выбросов CO2. Самолет может работать с использованием до 50% устойчивого авиационного топлива (SAF), а цель заключается в том, чтобы к 2030 году увеличить этот показатель до 100%.

 

На данный момент Vietjet эксплуатирует парк из более чем 120 новых, экономичных самолетов и уже сделала заказ на более чем 400 воздушных судов.

 

С учетом постоянного роста числа перевезенных пассажиров Vietjet активно расширяет свою сеть рейсов на всех континентах, развивает новый и современный флот совместно с стратегическим партнером, группой Airbus в ближайшие годы.

ИЖВ/ВИА

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