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НОВОСТИ

Vietjet расширяет сеть международных рейсов, стремясь стать технологической и потребительской авиакомпанией

26 апреля 2022 г. на ежегодном собрании акционеров в 2023 г. Акционерное авиационное общество Vietjet (HOSE: VJC) объявило об увеличении количества рейсов в 2022 г., что составляет 186% от количества в 2021 г.
  На годовом собрании акционеров Vietjet в 2023 году. Фото: Куанг Нгуен  
В 2022 году Vietjet выполнила более 116.261 рейс, перевезя 20,5 млн пассажиров (рост на 283% по сравнению с 2021 годом), лидируя на внутреннем рынке по количеству перевезенных пассажиров. В 2022 году Vietjet ввела в эксплуатацию парк широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 для дальних маршрутах, таких как в Казахстан, Индию и Австралию.

Vietjet успешно разработала проект регистрации на рейс с помощью планшетов и интегрированных систем, таких как HD Insurance и Galaxy Pay, чтобы помочь клиентам иметь более широкий выбор продуктов и услуг.

Авиакомпания также успешно внедрила новую программу лояльности SkyJoy и развернула систему продаж и оплаты через POS на самолетах.

Результаты аудиторского отчета показали, что консолидированная выручка Vietjet достигла свыше 40 трлн. донгов (рост на 212% по сравнению с 2021 годом).

Долгосрочные активы увеличились более чем на 200 миллионов долларов. Общие активы достигли 68 трлн. донгов.

Собрание акционеров в 2023 году одобрило 9 предложений по основным направлениям развития Vietjet в 2023 и последующие годы, среди которых сохранение лидирующих позиций на рынке по количеству перевезенных пассажиров, трансферу и эффективности; достижение договоренности с производителями самолетов Airbus, Boeing, и становление лидируюшей авиакомпанией на рынке цифровых технологий.

Собрание акционеров утвердило план увеличения парка до 87 самолетов (включая 9 широкофюзеляжных самолетов Airbus A330), выполнения 139.513 рейсов, перевезки 25,7 млн пассажиров.

Планированная консолидированная выручка на уровне более 50 трлн. донгов, прибыль после налогообложения – 1 трлн. донгов.

ИЖВ/ВИА

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