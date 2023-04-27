Vietjet расширяет сеть международных рейсов, стремясь стать технологической и потребительской авиакомпанией

На годовом собрании акционеров Vietjet в 2023 году. Фото: Куанг Нгуен

В 2022 году Vietjet выполнила более 116.261 рейс, перевезя 20,5 млн пассажиров (рост на 283% по сравнению с 2021 годом), лидируя на внутреннем рынке по количеству перевезенных пассажиров. В 2022 году Vietjet ввела в эксплуатацию парк широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 для дальних маршрутах, таких как в Казахстан, Индию и Австралию.