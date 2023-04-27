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Vietjet расширяет сеть международных рейсов, стремясь стать технологической и потребительской авиакомпанией
Vietjet успешно разработала проект регистрации на рейс с помощью планшетов и интегрированных систем, таких как HD Insurance и Galaxy Pay, чтобы помочь клиентам иметь более широкий выбор продуктов и услуг.
Авиакомпания также успешно внедрила новую программу лояльности SkyJoy и развернула систему продаж и оплаты через POS на самолетах.
Результаты аудиторского отчета показали, что консолидированная выручка Vietjet достигла свыше 40 трлн. донгов (рост на 212% по сравнению с 2021 годом).
Долгосрочные активы увеличились более чем на 200 миллионов долларов. Общие активы достигли 68 трлн. донгов.
Собрание акционеров в 2023 году одобрило 9 предложений по основным направлениям развития Vietjet в 2023 и последующие годы, среди которых сохранение лидирующих позиций на рынке по количеству перевезенных пассажиров, трансферу и эффективности; достижение договоренности с производителями самолетов Airbus, Boeing, и становление лидируюшей авиакомпанией на рынке цифровых технологий.
Собрание акционеров утвердило план увеличения парка до 87 самолетов (включая 9 широкофюзеляжных самолетов Airbus A330), выполнения 139.513 рейсов, перевезки 25,7 млн пассажиров.
Планированная консолидированная выручка на уровне более 50 трлн. донгов, прибыль после налогообложения – 1 трлн. донгов.