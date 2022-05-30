Vietjet рассчитывает получить прибыль в 2022 году, развивает электронную логистику и выплатит 20% дивидендов по акциям

28 мая 2022 г. акционерная компания Vietjet Aviation (HoSE: VJC) провела ежегодное общее собрание акционеров 2022 г., чтобы рассмотреть показатели устойчивости бизнеса к пандемии, за последние 5 лет срока полномочий Совета директоров, а также проголосовать по аудированной финансовой отчетности за 2021 год и плану развития на 2022 год.

Мировая авиационная отрасль пережила самое беспрецедентное и сложное время за всю свою долгую историю. Тем не менее Vietjet вышла из пандемии благодаря своему новаторскому духу, терпению и крепкой внутренней силе.

Сообщалось, что консолидированная выручка Vietjet в 2021 году составила 12.875 млрд. донгов (примерно 555 млн. долл. США), а прибыль после уплаты налогов составила 80 млрд. донгов (примерно 3,4 млн. долл. США). По состоянию на 31 декабря 2021 года активы Vietjet составляли почти 51.654 млрд. донгов (около 2,22 млрд. долл. США). Соотношение долга к собственному капиталу осталось на уровне 0,9, а коэффициент ликвидности — на уровне 1,6 — все это считалось хорошим показателем в авиационной отрасли.

В 2021 году Vietjet пришла в норму и расширила свою сеть полетов, предложив всем больше возможностей летать, объединив усилия с местностями, способствовала восстановлению экономики страны. В прошлом году авиакомпания выполнила 40.000 рейсов, перевезя более 5,4 млн. пассажиров по более чем 50 внутренним и международным маршрутам. Компания также перевезла по воздуху более 63.000 тонн грузов, сообщив о росте выручки на 200% в годовом исчислении.

Авиакомпания выполнила несколько рейсов по доставке врачей, милиции и солдат в места, пораженные пандемией; перевезла миллионы доз вакцины против COVID-19 и объединили усилия со стратегическими партнерами в Sovico Group, чтобы предоставить медицинские услуги, включая машины скорой помощи, дыхательные аппараты, наборы для тестирования и больничные койки, во многие населенные пункты.

К концу 2021 года флот Vietjet насчитывал 76 самолетов, выполняющих рейсы по 44 внутренним и 95 международным направлениям. Чтобы подготовиться к восстановлению после пандемии, Vietjet подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Airbus о поставках заказов на самолеты и сотрудничестве для развития парка широкофюзеляжных самолетов авиакомпании в дополнение к дальнейшей поддержке после пандемии.

Vietjet вложила средства в парк широкофюзеляжных самолетов Airbus A330-300 вслед за недорогой моделью, положив начало новой эре дальнемагистральных маршрутов. Обе стороны недавно также достигли соглашения о продолжении контракта на заказ с долгосрочными программами сотрудничества, направленными на превращение Вьетнама в региональный и глобальный авиационный центр.

Акционеры на собрании приняли решение по бизнес-плану на 2022 год, в котором Vietjet планирует расширить свой парк до 82 самолетов, выполняющих 100.000 рейсов и перевозящих 18 млн. пассажиров.

Акционеры также проголосовали за принятие решения о выплате дивидендов в размере 20% от накопленной нераспределенной прибыли за годы, предшествовавшие пандемии.

Авиакомпания в этом году планирует заработать более 22.300 млрд. донгов (около 959 млн. долл. США) доходов от авиаперевозок и получить прибыль.

Vietjet с момента своего первого полета в 2011 году стала пионером в использовании электронных билетов для замены бумажных и внедрении электронной коммерции. В 2022 году авиакомпания продолжит расширять применения передовых технологий, автоматизации и инноваций; поддержку сектора цифрового бизнеса в авиаперевозках, грузоперевозках и логистике; рост и расширение авиаперевозок, включая наземное обслуживание, обучение, финансирование, инвестиции в проекты и другие услуги.

Vietjet выпустила SFC02, включающую в себя решения по оптимизации расхода топлива при эксплуатации самолетов и снижению загрязнения окружающей среды. В ближайшее время авиакомпания продолжит программу мониторинга и управления расходом топлива и выбросами CO2 гражданских самолетов, направленную на сокращение выбросов и предотвращение изменения климата.

Признавая, что 2021 год был сложным для авиационной отрасли, заместитель министра транспорта Вьетнама Ле Ань Туан, представляющий правительство Вьетнама, тем не менее приветствовал, что Vietjet стойко преодолела его и продемонстрировала свои усилия и успех в бизнесе.

Ле отметил, что Vietjet активно возобновила свои внутренние и международные рейсы после того, как пандемия была взята под контроль, и даже открыла новые маршруты в Японию, Южную Корею и Индию. Он выразил надежду, что новый парк широкофюзеляжных самолетов Airbus A330 Vietjet, готовящийся к полетам в Австралию и Европу, принесет больше успеха авиакомпании.

Заместитель директора Управления гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Шон отметил вклад Vietjet в обеспечение безопасности полетов и качества обслуживания в стране. Он высоко ценил Vietjet как пример гибкости и адаптируемости, чтобы сохранять устойчивость во время пандемии и искать новые возможности для развития воздушного транспорта.

«Следуя схеме “Полеты в эпоху цифровых технологий”, Vietjet нашла правильный путь, который соответствует государственной (цифровой) ориентации, особенно в авиационном секторе, который требует высочайшей безопасности и передовых технологий, а также является текущей мировой тенденции», — сказал Динь Вьет Шон.

Исполнительный совет Vietjet признал ориентацию руководителей Министерства транспорта и идеи акционеров. Собрание также утвердило планы распределения прибыли в 2021 году и выплаты дивидендов в 2022 году; план выпуска облигаций; план увеличения уставного капитала; были избраны члены Совета директоров на срок 2022–2027 гг. из числа независимых членов, являющихся опытными экспертами в области страхования и авиации.

На данный момент Vietjet полностью возобновила свою внутреннюю сеть и готова к международным рейсам. До пандемии выручка от международных рейсов составляла почти 50% от общей выручки авиакомпании. Vietjet продолжит расширять свою сеть за счет код-шеринговых соглашений с международными авиакомпаниями, чтобы летать в пункты назначения по всей Азии и за ее пределами.

Авиакомпания нового поколения Vietjet произвела революцию в авиационной отрасли. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance в 2018 и 2019 гг. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.