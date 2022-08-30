Vietjet продает билеты со скидкой до 92%, чтобы отпраздновать День независимости Вьетнама

Самолет Vietjet. Источник: CTV/Vietnam+

Отмечая День независимости Вьетнама, компания Vietjet предлагает клиентам возможность полетать во Вьетнаме, чтобы открыть для себя эту удивительную страну, со скидкой 92%.

922.222 рекламных билета со скидкой до 92% доступны для продажи в течение 3 золотых дней с 00:00 30 августа 2022 г. до 24:00 02 сентября 2022 г. Пассажиры получат скидку при бронировании билетов Vietjet Eco и применении промокода VIETJET29 на веб-сайт www.vietjetair.com, мобильном приложении Vietjet Air. Давайте забронируем билеты прямо в Национальный день Вьетнама и наслаждаемся суперэкономными билетами Vietjet.

Рекламные билеты распространяются на все внутренние маршруты по Вьетнаму с гибким периодом полета с 12 сентября 2022 г. по 26 марта 2023 г. (без учета налогов и сборов). Кроме того, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub клиенты могут воспользоваться бесплатной комиссией за оплату или зарегистрироваться онлайн в программе «Лети сейчас — заплати позже» всего за 3 минуты, чтобы наслаждаться полетом, не беспокоясь о финансовых проблемах.

Гордясь множеством красивых мест и привлекательных для туристов мест по всему Вьетнаму, давайте откроем для себя красоту страны в форме буквы «S» с рейсами Vietjet в Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг, Фукуок, Хюэ, Кантхо, Далат, Биньдинь, Фуйен и т. д. Vietjet готов сопровождать вас, чтобы вы могли испытать счастливые полеты с современным авиафлотом, дружелюбными и преданными бортпроводниками, свежими и горячими блюдами, а также множеством уникальных культурных и художественных представлений на высоте 10.000 метров и т. д. Количество рекламных билетов ограничено, давайте быстро спланируем и найдем билеты на веб-сайте Vietjet, в мобильном приложении и насладимся путешествием с семьей, друзьями и родственниками уже сегодня.

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточившись на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте с рейтингом безопасности и продуктов airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



