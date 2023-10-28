НОВОСТИ
Vietjet принимает 101-й самолет
На церемонии 26 октября присутствовали два бортпроводника Минь Хуен и Тху Ха, которые также присутствовали на церемонии встречи первого самолета Vietjet в 2011 году. "Мы чрезвычайно гордимся и для нас большая честь присутствовать на церемонии встречи первого самолета, а сегодня и 101-го воздушного судна авиакомпании. Мы и наши коллеги присоединились к Vietjet в реализации мечты о полетах для сотен миллионов пассажиров. Спасибо нашим любимым пассажирам, летная команда Vietjet будет постоянно развиваться и стремиться сделать каждый полет счастливым путешествием", - сказали Хуйен и Ха.
Флот Vietjet в ярких красно-желтых цветах и с песней Hello Vietnam отправился в сотни пунктов назначения по всему миру, преодолевая множество трудностей, чтобы обслужить более 178 млн. пассажиров, перевезти сотни миллионов улыбок, стать посланником, соединяющим страны, народы, религии, открывающим новое будущее для бизнеса и людей.
Новые самолеты Vietjet произвели революцию в авиационной отрасли Вьетнама, способствуя тому, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал ярким пятном на карте мировой авиации с непрерывным высоким ростом на протяжении нескольких лет.
Vietjet и Thai Vietjet готовы встретить праздничный сезон с новым флотом, профессиональным и счастливым летным составом, а также новыми маршрутами по направлениям в Австралию, Индию, Китай, Японию, Республику Корея, Индонезию, Казахстан, Юго-Восточную Азию и другие страны.
Новый самолет A321neo ACF позволяет снизить расход топлива не менее чем на 16%, уменьшить шум на 75% и сократить выбросы в окружающую среду на 50%. Vietjet владеет ведущим в мире современным парком воздушных судов с оптимальными эксплуатационными расходами, что позволяет сделать полеты более экономичными для пассажиров и одновременно способствует защите окружающей среды и устойчивому развитию. Vietjet также стала первой авиакомпанией в мире, эксплуатирующей новый самолет A321neo ACF 240.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте с рейтингом безопасности и продуктов airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии Airfinance Journal в течение многих лет.
Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.