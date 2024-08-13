НОВОСТИ
Vietjet признана «Лучшей компанией для работы в Азии в 2024 году».
В настоящее время во Vietjet работают более 6000 высококвалифицированных специалистов из более чем 50 стран и территорий. Каждый год тысячи соискателей борются за рабочие места во Vietjet, которы привлекательны не только отличной политикой в области социального обеспечения, но и профессиональной рабочей средой и обширными возможностями для развития.
Сотрудники Vietjet проходят ежегодные медицинские осмотры и программы непрерывного обучения. Компания также уделяет большое внимание признанию и вознаграждению академических достижений детей сотрудников, которые всегда являются приоритетными при будущем наборе в авиакомпанию.
Рабочие места спроектированы с удобной и комфортной открытой планировкой, с обилием зелени и экологически чистых материалов, что воплощает миссию Vietjet - взять на себя ведущую роль в защите планеты, стремясь к устойчивому развитию. Чтобы помочь сотрудникам восстановить силы и развить творческий потенциал, прямо в здании штаб-квартиры компании расположен комплекс, включающий ресторанный дворик, торговый центр, развлекательные зоны, кинотеатр и тренажерный зал.
Авиакомпания также инвестирует в оснащение своих объектов самым современным оборудованием, используя высокотехнологичные решения в аэропортах, зонах технического обслуживания и особенно на самолетах, где расположены рабочие места пилотов и бортпроводников.
Авиакомпания гордится своей выдающейся и опытной руководящей командой. Председатель правления Нгуен Тхи Фуонг Тхао является неиссякаемым источником вдохновения не только для сотрудников Vietjet, но и для многих молодых людей, стремящихся превратить невозможное в возможное.
Авиационная академия Vietjet (VJAA) часто организует программы обучения сотрудников Vietjet по международным стандартам. Недавно VJAA стала официальным партнером по обучению Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), что является значительным шагом вперед, подтверждающим ее новаторскую позицию и видение в области развития человеческих ресурсов не только для авиакомпании, но и для региональной авиационной отрасли.
Благодаря выдающейся политике в области социального обеспечения и комплексным программам профессиональной подготовки Vietjet привлекает и удерживает талантливых и активных сотрудников, внося свой вклад в устойчивое развитие авиационной промышленности Вьетнама и мировой авиации в целом.
Современный авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал ведущей авиакомпанией в регионе и во всем мире. Уделяя особое внимание управлению затратами, эффективной работе и эксплуатационным характеристикам, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и идя в ногу со временем, Vietjet предлагает полеты по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным авиаперевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшей оценки за безопасность полетов - 7 звезд - по версии единственного в мире веб-сайта по оценке безопасности полетов и продукции airlineratings.com и много лет подряд входит в список 50 лучших авиакомпаний мира по версии журнала Airfinance Journal за эффективное финансирование и операционную деятельность. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.