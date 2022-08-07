Vietjet предлагает 888.888 билетов со скидкой до 88%

Самолет Vietjet (Фото предоставлено Vietjet)

Начиная захватывающий осенний сезон в августе, Vietjet предлагает привлекательную рекламную программу «Двойной день, отличная распродажа, комфортный полет», которую нельзя пропустить.

С 0:00 8 августа 2022 г. до 24:00 10 августа 2022 г. Vietjet открывает продажу 888.888 акционных билетов со скидкой до 88% на все внутренние и международные направления.

Соответственно, клиенты при бронировании билетов Eco на сайте www.vietjetair.com, мобильном приложении Vietjet Air, Facebook на странице www.facebook.com/vietjetvietnam (раздел «Бронирование») могут сразу использовать промокод VIETJET88 для получения скидки до 88% по тарифам без учета налогов и сборов.

Рекламные билеты применяются ко всем внутренним маршрутам по Вьетнаму и международным направлениям, пронизанным культурной самобытностью, раем для отдыха и шопинга, а также к захватывающим впечатлениям в Индии, Южной Корее, Японии, Индонезии (Бали), Таиланде, Сингапуре, Малайзии, с гибким временем полета с 15 августа 2022 г. по 26 марта 2023 г., за исключением Тэт и национальных праздников.

Кроме того, пассажиры могут зарегистрироваться онлайн в программе «Лети сейчас - заплати потом» всего за 3 минуты на всех внутренних рейсах и вскоре на международных рейсах. В частности, пассажиры могут пользоваться бесплатными комиссионными сборами при бронировании билетов и оплате через Vietjet SkyClub.

Окунитесь в атмосферу ежемесячных суперакций с сегодняшнего дня и до конца года, получив привлекательные программы от Vietjet для оптимизации расходов на поездки и в полной мере насладитесь поездками.

Количество промокодов ограничено, торопитесь и ищите акционные билеты на сайте, в мобильном приложении и планируйте поездку с семьей, друзьями и любимыми уже сейчас.

Vietjet готова приветствовать всех клиентов, прибывающих с лучшим опытом путешествий, визитов и бизнеса, благодаря своей широкой сети полетов, охватывающей регион, большому количеству рейсов в день, удобному расписанию и сотням тысяч билетов со скидкой, чтобы летать с современным авифлотом, дружелюбными и профессиональными бортпроводниками, со свежим и горячим питанием, товарами и услугами для здоровья, туристическими страховками, новыми жилыми помещениями, новыми услугами, а также множеством уникальных культурных и художественных мероприятий на высоте 10.000 метров…

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Аудита эксплуатационной безопасности ИАТА (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире рейтинге авиакомпаний по безопасности и продуктам.com, включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими. др.



