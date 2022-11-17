Vietjet предлагает 150.000 ваучеров на праздничный сезон в конце года

Самолет Vietjet. Фото предоставлено Vietjet

С 16 ноября до конца 31 января 2023 года пассажиры, которые успешно забронируют и оплатят авиабилеты Vietjet, зарегистрируя информацию на сайте evoucher.vietjetair.com, будут иметь возможность получить ваучеры на сумму от 100.000 донгов до 500.000 донгов.

Кроме того, все клиенты сразу же получат ваучер на сумму 50.000 донгов при наличии регистрационной информации для получения ваучеров.

Электронные ваучеры применимы на всех маршрутах, охватывающих Вьетнам, и на международном уровне в Индию, Японию, Республику Корея, Казахстан, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Тайвань и т. д. с гибким временем полета.

Подробная информация об условиях применения ваучера размещена на сайте evoucher.vietjetair.com.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA).

Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте с рейтингом безопасности и продуктов airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



