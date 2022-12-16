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Vietjet предлагает рейсы, соединяющие Дананг и индийский Ахмадабад
С 4 обратными рейсами каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье Vietjet предлагает возможность испытать беспрецедентные рейсы по цене всего от 239.000 донгов (10,15 долл. США по текущему обменному курсу) на полет в 1 сторону в течение более 4 часов полета.
Цены могут быть еще лучше, если вы будете «охотиться» за билетами за 0 донгов на рейсы Vietjet в течение трех золотых дней акции каждую среду, четверг и пятницу, подавая заявки на все маршруты, соединяющие Вьетнам и Индию.
Авиабилеты доступны для продажи на веб-сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air, а также в официальных билетных кассах и у агентов Vietjet по всему миру.
Красивый и древний Ахмедабад имеет свои уникальные черты, с архитектурными произведениями от древних до современных, включая форт Бхадра, храм Сваминараян или Хати Сингх Джайн. Музей текстиля Калико, который владеет одной из самых полных коллекций старинных тканей в мире, также является обязательным для посещения, когда вы приедете в Ахмадабад.
Между тем, пассажиры и туристы из Индии теперь могут легко посетить «самый пригодный для жизни город Вьетнама» - Дананг, откуда они могут отправиться в путешествие по культурному наследию в центральном Вьетнаме, открыть для себя прекрасные пляжи и роскошные курорты, а также познакомиться с уникальной культурой, искусством и кухней Вьетнама.
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Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом IATA аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте, посвященном рейтингу безопасности и продуктов, airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.