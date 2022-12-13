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Vietjet предлагает рейсы из Кантхо, Далат, в РК в конце сезона фестивалей
С 21 декабря все желающие могут летать между Далатом и Сеулом по вторникам, средам, субботам и воскресеньям или между Кантхо и Сеулом по понедельникам, четвергам и пятницам каждую неделю. Vietjet - единственная авиакомпания, обслуживающая пассажиров, летящих напрямую из Сеула в Далат и Кантхо.
Благодаря привлекательным ценам всего от 280.000 донгов пассажиры могут легко забронировать билеты на рейсы Vietjet на официальном сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air или в официальных билетных кассах и у агентов Vietjet по всему миру. Скидка 20% действует на все международные направления каждый понедельник с сегодняшнего дня и до конца 19 декабря 2022 года для всех пассажиров, забронировавших билеты и применивших промокод «HELLOVIETNAM»