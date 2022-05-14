Vietjet предлагает миллионы билетов от 0 донг на все международные маршруты

Самолет Vietjet. Фото: Vietjetair.com

Приветствуя яркое лето и приглашая на самый крупный спортивный фестиваль в Юго-Восточной Азии во Вьетнаме, Vietjet предлагает клиентам крупную акцию, доступную в течение 12 дней подряд, и миллионы билетов по промоакции в своей сети международных рейсов.

Соответственно, с 12 по 23 мая 2022 года Vietjet предлагает клиентам миллионы рекламных билетов по цене всего от 0 VND (без учета налогов и сборов) в «золотой час» с 12:00 до 14:00 на все международные маршруты с временем полета с 15 августа по 31 декабря 2022 г.

Билеты по акции доступны для продажи на официальном сайте Vietjet www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air и на странице Facebook www.facebook.com/vietjetvietnam (раздел «Бронирование»). В частности, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub — эксклюзивную программу лояльности Vietjet — пассажиры могут пользоваться бесплатными комиссиями.

Присоединяйтесь к Vietjet, чтобы насладиться праздничной атмосферой и ярким летом, погрузиться в уникальные спортивные и культурные события, насладиться увлекательными поездками по Вьетнаму и международным направлениям, включая Бангкок, Сингапур, Бали, Сеул, Токио, Куала-Лумпур, Нью-Дели, Мумбаи и т. д.

Летайте с Vietjet, чтобы получить привлекательные акции, испытать новые услуги, медицинские услуги, свежие и вкусные горячие блюда на мягких кожаных креслах в современных самолетах с преданными и дружелюбными бортпроводниками, а также насладиться множеством культурных и художественных представлений во время полета на высоте 10.000 метров.

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат Аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте, посвященном безопасности и рейтингу продуктов, airratings.com, и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



