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Vietjet предлагает еще 1 млн. билетов по 0 донгов, чтобы насладиться полетами в Австралию
Время полета с 8 апреля по 28 октября по всем маршрутам, соединяющим Вьетнам и Австралию. Кроме того, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub пассажиры могут получить бесплатную комиссию за оплату.
В частности, Vietjet предлагает пассажирам скидку 50% на билеты SkyBoss/SkyBoss Business с настоящего момента до 8 июня, со многими приоритетами, включая роскошный лаундж, частные каюты, коктейль-бар, кресла с плоской кроватью, бесплатную ручную кладь до 20 кг и 60 кг зарегистрированного багажа, чтобы гарантировать комфорт и приоритет на протяжении всего путешествия.
Кроме того, не пропустите множество подарков, став участником программы лояльности Vietjet SkyJoy, приобретая билеты с помощью Vietjet и получая до 3.330 баллов SkyPoints в приложении SkyJoy или на веб-сайте https://skyjoy.vn, чтобы выкупить много привлекательных ваучеров Vietjet и подарки от более чем 250 любимых брендов продуктов питания, магазинов и туристических компаний во Вьетнаме. Кроме того, с настоящего момента до 15 марта 2023 года пассажиры получат дополнительный электронный ваучер на 100.000 донгов при бронировании билетов и успешной оплате с помощью Vietjet на сайте evoucher.vietjetair.com.
Первые прямые рейсы из Хошимина в Мельбурн (аэропорт Талламарин) начнутся с 8 апреля 2023 года 6 рейсами в неделю. Рейсы из Хошимина в Мельбурн каждый вторник, четверг и субботу вылетают в 10:55 и приземляются в 22:35 (по местному времени). Рейсы из Мельбурна в Хошимин каждое воскресенье, среду и пятницу вылетают в 00:30 и приземляются в 6:30 (по местному времени).
Между тем, рейсы, соединяющие Хошимин и Сидней (Австралия), начнутся 12 апреля 2023 года с 6 рейсами в неделю. Рейсы из Хошимина в Сидней каждую среду, пятницу и воскресенье вылетают в 19:30 и приземляются в 7:20 (по местному времени), а рейсы из Сиднея в Хошимин каждый понедельник, четверг и субботу с вылетом в 10:15 и приземлением в 16:30 (по местному времени).
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, применяя новейшие технологии ко всем видам деятельности и следуя тенденциям, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance много лет подряд. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.