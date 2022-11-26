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НОВОСТИ

Vietjet предлагает двойную акцию, чтобы отпраздновать самый большой сезон покупок

Vietjet предлагает пассажирам не одну, а две привлекательные акции, чтобы отпраздновать атмосферу фестивалей шоппинга «Черная пятница» и «Киберпонедельник» по всему миру.
  Самолет Vietjet. Фото: VNA  
Vietjet предлагает пассажирам не одну, а две привлекательные акции, чтобы отпраздновать атмосферу фестивалей шоппинга «Черная пятница» и «Киберпонедельник» по всему миру.

С 25 по 28 ноября сотни тысяч билетов Vietjet Eco со скидкой до 99% без учета налогов и сборов будут открыты для продажи пассажирам, приобретающим билеты и применяющим код «BLACKFRIDAY2022» на официальном сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air.

Рекламные билеты применяются на всех внутренних и международных маршрутах с гибким временем полета с 15 декабря 2022 г. по 20 апреля 2023 г., за исключением Тэт и государственных праздников. В частности, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub пассажиры могут получить бесплатную комиссию за оплату.

Радостно удваивая акции, приветствуя больше счастья, пассажиры также имеют возможность получить ваучер на 200.000 донгов (см. подробные условия на: evoucher.vietjetair.com) при бронировании билетов с Vietjet, успешной оплате и регистрации информации на сайте evoucher.vietjetair.com в течение 4 золотых дней акции.

Vietjet готов приветствовать пассажиров на рейсах, несущих счастье и улыбки, с новым и современным флотом, дружелюбным и профессиональным бортпроводником, первоклассными продуктами, услугами, свежими и горячими блюдами, а также множеством культурных и художественных мероприятий на высоте 10.000 м.

Наслаждайтесь еще более впечатляющими и незабываемыми полетами с Vietjet в рамках уникальной двойной акции. Забронируйте билеты на Vietjet для предстоящего отпуска с друзьями, семьей и родственниками в конце года, а весенние путешествия уже сейчас встречают новый 2023 год.

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточившись на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA IOSA. Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире рейтинге авиакомпаний по безопасности и продуктам airlineratings.com и внесена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.

ВИА

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