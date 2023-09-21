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Vietjet предлагает билеты стоимостью 0 донг во время Фестиваля середины осени
С 22 по 29 сентября 2023 г. на веб-сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air можно будет приобрести ряд билетов всего за 0 донг без учета налогов и сборов, что позволит путешественникам встретить Фестиваль середины осени в любой точке Азии и получить неожиданные подарки от Vietjet на высоте 10 000 метров над землей.
Соответственно, в связи с этим с 22 по 29 сентября на сайте www.vietjetair.com и в мобильных приложениях авиакомпании Vietjet Air стартует акция «Золотая неделя» на все внутренние и международные рейсы с 9 октября 2023 года по 31 октября 2024 года с гибким графиком полетов. Чтобы принять участие в акции «Фестиваль середины осени 2023», заказывайте билеты и приготовьтесь наслаждаться потрясающими пейзажами Вьетнама, Австралии, Индии, Республики Корея, Японии, Гонконга (Китай), Тайваня (Китай), Сингапура, Малайзии, Таиланда и многих других стран.
В частности, летая рейсами авиакомпании Vietjet с 12 по 22 сентября 2023 г., пассажиры могут принять участие в значимой программе «Добро пожаловать в середину осени, Распространяй Любовь», которая способствует оказанию помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вся прибыль от продажи лунных пряников на рейсах Vietjet пойдёт детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Присоединяйтесь к Vietjet, чтобы вместе подарить детям подарки к началу нового учебного года и провести вместе теплый и полный любви Фестиваль середины осени.
Новый авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал авиакомпанией-новатором в регионе и во всем мире. Уделяя особое внимание способности управлять затратами, эффективной эксплуатации и производительности, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и лидируя в этом направлении, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте рейтинга безопасности и продуктов airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операционной деятельности по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим лоукостером такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.