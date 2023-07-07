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Vietjet предлагает билеты со скидкой 77% на внутренних и международных маршрутах
Пассажиры могут посетить веб-сайт www.vietjetair.com, приложение Vietjet Air и применить промо-код SUMMER77, чтобы совершать полеты по Вьетнаму и за рубеж с гибкими сроками вылета с 1 августа 2023 года по 31 марта 2024 года. В то же время, в течение двойного дня пассажиры получат дополнительные электронные ваучеры на сумму 100 000 донгов в https://evoucher.vietjetair.com , накапливайте баллы для участия в программе лояльности SkyJoy, пользуйтесь множеством привлекательных преимуществ в приложении SkyJoy или https://skyjoy.vietjetair.com ./.
Vietjet Air запустила новые маршруты, включая Хошимин - Джакарта (Индонезия), Хошимин - Кочи (Индия), Хошимин - Брисбен (Австралия), Хошимин - Токио (Ханеда, Япония), Дананг - Гонконг, Фукуок - Гонконг (Китай). Кроме того, пассажиры всегда чувствуют себя в безопасности при перелете всеми рейсами Vietjet, поскольку им предлагается бесплатное туристическое страхование SkyCare. Пассажиры полностью защищены от медицинских расходов до проблем, связанных с инцидентами в пути (такими как задержка рейса, потеря багажа и документов).
Vietjet всегда заботится о пассажирах и предлагает им самое лучшее. Этим летом пассажиры могут летать с Vietjet в Нячанг, чтобы насладиться развлекательными мероприятиями в VinWonders, особенно музыкальным фестивалем 8Wonder 22 июля 2023 года с участием мировых и вьетнамских звезд первой величины, включая Чарли Пут, Ха Ань Туан, Хо Нгок Ха, Хиеу Тху Хай, Моно, Тлинь, Ами и Ди-джей Ми.
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Уделяя особое внимание способности управлять затратами, эффективным операциям и производительности, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и опережая тенденции, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте рейтинга безопасности и продуктов airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операций по версии журнала Airfinance.
Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.