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Vietjet предлагает билеты по ценам от 0 донгов на маршруте Хошимин–Мельбурн
В течение золотой недели с 14 по 20 февраля Vietjet откроет для продажи билеты по ценам от 0 донгов, без учета налогов и сборов, на сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air с гибким периодом полета с настоящего момента до 29 октября. 2023.
Первые прямые полеты из Хошимина в Мельбурн (Австралия), аэропорт Талламарин будут выполняться с 8 апреля 6 рейсами в неделю. Рейсы из Хошимина в Мельбурн каждый вторник, четверг и субботу вылетают в 10:55 и приземляются в 22:35 (по местному времени), а рейсы из Мельбурна в Хошимин каждое воскресенье, среду и пятницу вылетают в 00:30 и приземляются в 6:30 (по местному времени).
В зависимости от потребностей пассажиры, летающие между Хошимином и Мельбурном, могут легко выбрать классы билетов SkyBoss Business, Skyboss, Deluxe, Eco с услугами «все включено» с зарегистрированным багажом до 60 кг, едой из экологически чистых продуктов на протяжении всего путешествия, бесплатной туристической страховкой и многими другими привлекательными стимулами.
В частности, клиенты, которые регистрируются, чтобы стать участниками программы лояльности Vietjet SkyJoy и приобретают билеты, могут получить до 3.300 SkyPoints в приложении SkyJoy, используя SkyPoints для погашения ваучеров Vietjet и подарков от более чем 250 популярных продуктовых, торговых и туристических брендов во Вьетнаме.
Вице-президент Vietjet Нгуен Тхань Шон поделился: «Мы приблизим Австралию к вьетнамцам, а потребности в бизнесе и инвестициях, обучении за границей и туризме в этой стране станут легкими и удобными. Вслед за Мельбурном мы расширимся до городов Сидней, Брисбен, Дарвин, Аделаида в этом году».
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат Аудита эксплуатационной безопасности IOSA. Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance много лет подряд. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.