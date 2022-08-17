Vietjet предлагает билеты на Лунный Новый год 2023 по супердешевым ценам

Иллюстративное фото. Источник: ВИА

Бюджетная авиакомпания Vietjet Airs с 16 августа начала продажу билетов на рейсы в период лунных новогодних праздников 2023 года по супердешевым ценам.

Пассажиры, путешествующие с юга на север и в центральный регион до Лунного Нового года, а также те, кто летит с севера и центра на юг после лунных новогодних праздников, могут купить билеты Vietjet с 16 августа по ценам в рамках акции всего от 619.000 донгов (без учета налогов и сборов) с наиболее удобным расписанием рейсов.

Супердешевые билеты на Лунный Новый год можно приобрести на сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air, у официальных агентов Vietjet и в кассах. В частности, при бронировании и оплате через Vietjet SkyClub пассажиры могут получить бесплатную комиссию за оплату. Программа «Лети сейчас - плати потом» с простой онлайн-регистрацией всего за 3 минуты предлагает клиентам гибкие финансовые решения при выборе перелета с Vietjet.

Vietjet стремится создать теплый и счастливый сезон Тэт на всех рейсах с современным парком новых самолетов, мягкими кожаными сиденьями, дружелюбными и преданными бортпроводниками, свежими и горячими блюдами с множеством удобных продуктов и услуг, а также специальными культурными и художественными представлениями. Сеть полетов авиакомпании охватывает все направления во Вьетнаме и других странах, включая Индию, Японию, Республику Корея, Сингапур, Таиланд, Индонезию (Бали), Малайзию.

Авиакомпания нового века Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте, посвященном безопасности и рейтингу продуктов, airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям. Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



