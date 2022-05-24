Vietjet предлагает бесплатный полет без границ чемпионам SEA Games 31 по футболу

Самолет Vietjet Air. Фото: Vietjet

Группа Sovico, соучредитель Vietjet Air, предложила один год бесплатных полетов на всех внутренних и международных маршрутах Vietjet всем членам вьетнамских мужских и женских футбольных команд, чтобы поблагодарить их за то, что они приносят гордость и радость болельщикам по всей стране.

Эти две команды выиграли золотые медали по футболу на 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31), организованных Вьетнамом, таким образом, позволив стране успешно защитить свой чемпионат SEA Games и отметив второй раз, когда как мужская, так и женская футбольные команды выиграли SEA Games.

С философией привнесения хороших ценностей в сообщество и общество группа Sovico всегда уделяет внимание, сопровождая вьетнамские спортивные состязания и турниры.

Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточив внимание на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом Аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com. Журнал Airfinance Journal в 2018 и 2019 годах включил ее в список 50 лучших авиакомпаний мира с точки зрения здорового финансирования и операций. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



