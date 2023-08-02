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Vietjet отправил самолёт обратно в Австралию, спасая жизнь пассажира

Vietjet отправил самолёт обратно в Австралию, спасая жизнь пассажира 31 июля рейс VJ083 авиакомпании Vietjet из Хошимина в Брисбен совершил экстренную посадку в аэропорту Дарвина (Австралия) для оказания медицинской помощи пассажиру, у которого возникли проблемы со здоровьем.

Экипаж оперативно оказал экстренную медицинскую помощь в полете австралийскому пассажиру 1954 года рождения. После этого пилот принял решение перенаправить самолет в Дарвин, чтобы обеспечить пассажиру немедленную медицинскую помощь.

После посадки в аэропорту Дарвина в 18:30 по местному времени (продолжительность полета составила 4 часа 40 минут) пассажир был оперативно доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. Экипаж и сотрудники авиакомпании тесно сотрудничали с аэропортом и медицинскими службами, чтобы обеспечить пассажиру необходимую помощь и уход. После оказания своевременной медицинской помощи состояние здоровья пассажира стабилизировалось, и его семья выразила экипажу глубокую благодарность.

После дозаправки в Дарвине рейс продолжил свой путь в Брисбен и в итоге благополучно приземлился в 21:55 вечера по местному времени.

Размышляя о решении изменить рейс, капитан выразил свои эмоции, заявив: "За мои десятки тысяч летных часов в качестве капитана меня постоянно переполняют эмоции, когда мое решение может обеспечить своевременную поддержку пассажирам. Мои коллеги и я всегда стремимся обслуживать пассажиров в меру наших возможностей и ставим во главу угла их безопасность и благополучие".

Авиакомпания Vietjet неизменно демонстрирует стремление совершать экстренные посадки для оказания помощи нуждающимся пассажирам, невзирая на возможные затраты и сбои, связанные с принятием таких решений. Авиакомпания сохраняет неизменную приверженность безопасности и благополучию пассажиров как своему высшему приоритету.

ВИА/ИЖВ

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