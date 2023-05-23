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Vietjet открывает ряд новых международных маршрутов с привлекательными промо-программами

Национальная авиакомпания открывает ряд новых международных маршрутов Хошимин - Коччи (Индия), Дананг – Гонконг (Китай), Фукуок – Гонконг (Китай), Дананг - Сингапур, Дананг - Тэгу (Южная Корея), Нячанг – Сеул (Инчхон, Южная Корея).
  Самолет Vietjet. (Фото: Vietjet)  
Захватывающее лето манит! Увеличив частоту рейсов и открыв новые маршруты в Австралию, Индию, Корею, Гонконг (Китай), Сингапур, с 24-26 мая 2023 года Vietjet выпускает ряд промо-программ, в рамках которых можно приобретать авиабилеты за 0 VND (без учета налогов, сборов) и получить электронный ваучер на 100 000 донгов на сайте www.vietjetair.com и в приложении Vietjet Air.

Национальная авиакомпания открывает ряд новых международных маршрутов Хошимин - Коччи (Индия), Дананг – Гонконг (Китай), Фукуок – Гонконг (Китай), Дананг - Сингапур, Дананг - Тэгу (Южная Корея), Нячанг – Сеул (Инчхон, Южная Корея).

Маршрут Хошимин - Коччи (Индия) запустится с 12 августа 2023 года, и обещает создать туристическую лихорадку для изучения древнего торгового порта на юго-западе Индии, где идеально сочетаются очарование старого мира и великолепие современного мира. Маршрут выполняется 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Самолет вылетает из города Хошимин в 19:20 и прибывает в Коччи в 22:50 (по местному времени), обратно отправляется в 23:50 (по местному времени) и приземляется в Хошимине в 6:40 утра.

Авиалиния также возобновила ряд рейсов, соединяющих вьетнамские Фукуок, Дананг и Нячанг с известными туристическими направлениями по всей Азии. С 1 июля 2023 года будут запущены маршруты Фукуок — Гонконг с частотой 3 рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам; Дананга - Гонконг с частотой 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, Vietjet соединяет прибрежный город Дананг с Тэгу (Южная Корея) с ежедневной частотой 01 рейса туда и обратно, а по маршруту Дананг - Сингапур увеличит частоту рейсов до 2 рейсов туда и обратно в день. Особенно, с 13 июля пассажиры Vietjet смогут лететь из прибрежного города Нячанг в Сеул (Инчхон, Южная Корея) 3 раза в день.

Радостно приветствуя новые международные маршруты, Vietjet запускает миллионы сверхэкономичных билетов всего от 0 VND (*) с 24 по 26 мая 2023 года, применимых ко всей сети международных рейсов. Благодаря гибкому расписанию рейсов с 12 августа 2023 г. по 31 марта 2024 г. Пассажиры могут отлично путешествовать по всему миру, посетив сайт www.vietjetair.com или приложение Vietjet Air. В частности, при успешном приобретении авиабилета пассажиры получат электронный ваучер на 100 000 VND, программа действует до 15 августа 2023 года, подробности на https://evoucher.vietjetair.com. 

ИЖВ/ВИА

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