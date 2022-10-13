Vietjet открывает прямые рейсы Фукуок-Бангкок. Фото: CTV/Vietnam+

Thai Vietjet официально запустила прямые рейсы между курортным островом Фукуок во Вьетнаме и столицей Таиланда Бангкоком 12 октября, надеясь дать толчок восстановлению туризма после пандемии.

Будет выполняться 4 рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, каждый из которых займет около 1 часа 15 минут.

Новый воздушный маршрут, соединяющий Таиланд и Вьетнам, предоставит населению из обеих стран еще один удобный и экономичный вариант для путешествий, сказал генеральный директор Thai Vietjet Air Воранат Лапрабанг, добавив, что он также позволит иностранным посетителям легко путешествовать на Фукуок через Бангкок.

Он заявил, что новые международные услуги Vietjet направлены на дальнейшее удовлетворение растущего спроса на поездки в регионе и стимулирование восстановления международной торговли, туризма и авиации.

Чтобы отпраздновать запуск, Vietjet предлагает рекламные авиабилеты по цене всего от 299.000 донгов (12,48 долл. США) по маршруту Фукуок-Бангкок для всех бронирований с 12 по 23 октября.

Vietjet выполняет прямые рейсы, соединяющие Бангкок и Ханой, Хошимин и Дананг, а также единственные прямые рейсы из Хошимина в Пхукет и Чиангмай в Таиланде.



