Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Vietjet открывает первые прямые авиарейсы между Вьетнамом и Россией

Vietjet открывает первые прямые авиарейсы между Вьетнамом и Россией Вьетнамская авиакомпания Vietjet официально открыла первые прямые рейсы между Вьетнамом и Россией, напрямую соединив прибрежный город Нячанг с тремя крупными городами на Дальнем Востоке РФ: Владивостоком, Хабаровском и Благовещенском. Первые рейсы стартовали 15 июня в сотрудничестве с международными туристическими партнёрами, предлагая удобное путешествие с продолжительностью полета менее 8 часов — что значительно сокращает время в пути по сравнению с существующими рейсами с пересадками.

Назначения в России являются важными экономическими и культурными центрами, а также административными столицами и крупными городами Дальневосточного региона. Запуск прямых рейсов Vietjet способствует удовлетворению растущего спроса на туризм между двумя странами, особенно на фоне позитивных сигналов возвращения российских туристов во Вьетнам. За первые пять месяцев 2025 года Вьетнам принял более 210 000 российских туристов, из них свыше 100 000 посетили только провинцию Кханьхоа, что подтверждает исключительную привлекательность направления Нячанг.

Расширение прямого авиасообщения между РФ и Вьетнамом не только придаёт мощный импульс развитию авиационной и туристической отраслей в высокий летний сезон 2025 года, но и способствует активизации экономических, культурных и торговых обменов между Вьетнамом и международными партнёрами.

ВИА/ИЖВ

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По сообщению специального корреспондента ВИА, в 11:30 24 июня по местному времени (10:30 по времени Ханоя) самолёт, на борту которого находился Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и вьетнамская делегация, приземлился в международном аэропорту Биньхай, начав рабочую поездку для участия в 16-й ежегодной встрече новых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящей в городе Тяньцзинь, и осуществляет рабочий визит в Китай.
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