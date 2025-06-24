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Vietjet открывает первые прямые авиарейсы между Вьетнамом и Россией
Назначения в России являются важными экономическими и культурными центрами, а также административными столицами и крупными городами Дальневосточного региона. Запуск прямых рейсов Vietjet способствует удовлетворению растущего спроса на туризм между двумя странами, особенно на фоне позитивных сигналов возвращения российских туристов во Вьетнам. За первые пять месяцев 2025 года Вьетнам принял более 210 000 российских туристов, из них свыше 100 000 посетили только провинцию Кханьхоа, что подтверждает исключительную привлекательность направления Нячанг.
Расширение прямого авиасообщения между РФ и Вьетнамом не только придаёт мощный импульс развитию авиационной и туристической отраслей в высокий летний сезон 2025 года, но и способствует активизации экономических, культурных и торговых обменов между Вьетнамом и международными партнёрами.