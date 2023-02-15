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Vietjet открывает маршрут Хошимин-Сидней
Авиакомпания начнет выполнять новый маршрут с 12 апреля, выполняя 6 рейсов в неделю. Рейсы из Хошимина в Сидней каждую среду, пятницу и воскресенье вылетают в 19:30 и приземляются в 7:20 (по местному времени). Рейсы из Сиднея в Хошимин каждый понедельник, четверг и субботу вылетают в 10:15 и приземляются в 16:30 (по местному времени).
Радостно приветствуя австралийские маршруты, Vietjet предлагает десятки тысяч рекламных билетов по ценам от 0 донгов, без учета налогов и сборов, для пассажиров во время золотой недели с 14 по 20 февраля, применимых к обоим маршрутам, соединяющим Хошимин с Мельбурном/Сиднеем (Австралия) на сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air с гибким периодом полета до 29 октября 2023 года.
Кроме того, с настоящего момента до 15 марта этого года пассажиры будут получать электронные ваучеры на сумму 100.000 донгов при бронировании билетов и успешной оплате с помощью Vietjet на сайте evoucher.vietjetair.com.
Особенно на маршрутах, соединяющих Вьетнам и Австралию, пассажиры могут легко выбирать из классов билетов SkyBoss Business, SkyBoss, Deluxe, Eco с услугами «все включено» с зарегистрированным багажом до 60 кг, зелеными органическими продуктами, которые подаются на протяжении всего путешествия, бесплатной туристической страховкой и многими другими услугами и привлекательными стимулами.
Ранее Vietjet объявила об открытии прямого маршрута, соединяющего Хошимин и Мельбурн, Австралия, с 6 рейсами в неделю. Авиакомпания также предлагает рекламные билеты на маршрут во время золотой недели с 14 по 20 февраля.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами на единственном в мире веб-сайте, посвященном оценке безопасности и продуктов, airratings.com и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance много лет подряд. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.