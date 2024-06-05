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Vietjet открывает маршрут Ханой-Мельбурн
Согласно прогнозам по туризму штата Виктория на 2023–2028 годы, ожидается, что маршрут между столицей Вьетнама и столицей и самым густонаселенным городом австралийского штата будет способствовать привлечению инвестиций и стимулированию спроса на туризм, обучение за рубежом, посещение родственников и работу в Виктории, чтобы страна могла достичь своих целей по росту туризма, восстановив деятельность до уровня, предшествовавшего пандемии, к 2025 году.
Вице-председатель Vietjet Нгуен Тхи Тхуи Бинь отметил, что с момента первого рейса перевозчика в Австралию в апреле 2023 года он постоянно расширяет сеть, связывая Хошимин с пятью крупнейшими австралийскими городами - Мельбурном, Сиднеем, Брисбеном, Пертом и Аделаидой.
Джим Парашос, начальник авиационного отдела аэропорта Мельбурна, отметил, что рост числа путешественников во Вьетнам - одно из ярких событий в Австралии после пандемии. В настоящее время Вьетнам входит в десятку лучших направлений для австралийских туристов, добавил он.
В настоящее время авиакомпания выполняет в общей сложности 58 рейсов в неделю между двумя странами. 8 июня она начнет перевозить пассажиров из Сиднея в Ханой и обратно.