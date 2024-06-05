Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Vietjet открывает маршрут Ханой-Мельбурн

4 июня приземлился первый рейс авиакомпании Vietjet из Ханоя в Мельбурн, что ознаменовало открытие шестого маршрута, соединяющего Вьетнам и Австралию
  По новому маршруту еженедельно по вторникам и субботам выполняются два рейса туда и обратно на широкофюзеляжном самолете Airbus A330. Фото: ВИА  
На новом маршруте еженедельно по вторникам и субботам выполняются два рейса туда и обратно на широкофюзеляжном самолете Airbus A330.

Согласно прогнозам по туризму штата Виктория на 2023–2028 годы, ожидается, что маршрут между столицей Вьетнама и столицей и самым густонаселенным городом австралийского штата будет способствовать привлечению инвестиций и стимулированию спроса на туризм, обучение за рубежом, посещение родственников и работу в Виктории, чтобы страна могла достичь своих целей по росту туризма, восстановив деятельность до уровня, предшествовавшего пандемии, к 2025 году.

Вице-председатель Vietjet Нгуен Тхи Тхуи Бинь отметил, что с момента первого рейса перевозчика в Австралию в апреле 2023 года он постоянно расширяет сеть, связывая Хошимин с пятью крупнейшими австралийскими городами - Мельбурном, Сиднеем, Брисбеном, Пертом и Аделаидой.

Джим Парашос, начальник авиационного отдела аэропорта Мельбурна, отметил, что рост числа путешественников во Вьетнам - одно из ярких событий в Австралии после пандемии. В настоящее время Вьетнам входит в десятку лучших направлений для австралийских туристов, добавил он.

В настоящее время авиакомпания выполняет в общей сложности 58 рейсов в неделю между двумя странами. 8 июня она начнет перевозить пассажиров из Сиднея в Ханой и обратно.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top