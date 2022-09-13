Vietjet открывает два новых маршрута, соединяющих Фукуок с Нью-Дели и Мумбаи

Чиновники вручают цветы пассажиру, прибывающему рейсом из Индии на Фукуок. Фото: Vietjet Air

Vietjet запустила два новых маршрута, соединяющих «Жемчужный остров» Фукуок в южной провинции Кьенжанг с Нью-Дели и Мумбаи в Индии, чтобы расширить возможности туризма и торговли между двумя странами.

Маршрут Фукуок-Мумбаи, открытый 8 сентября, будет иметь два обратных рейса в неделю, а маршрут Фукуок-Нью-Дели, открытый 9 сентября, будет предлагать три обратных рейса в неделю.

Тарифы на эти маршруты продаются всего от 668.000 донгов (28,4 долл. США без учета налогов и сборов) в рамках еженедельных привлекательных акций.

В настоящее время Vietjet является авиакомпанией, выполняющей большинство маршрутов между Вьетнамом и Индией: 17 прямых маршрутов соединяют Ханой, Хошимин, Дананг и Фукуок с 5 крупнейшими городами Индии, а именно Нью-Дели, Мумбаи, Хайдарабад, Ахмедабад и Бангалор.

Иностранным туристам еще проще открыть для себя красоту Фукуока, так как Вьетнам официально освободил пассажиров от виз для приезда и пребывания на «Жемчужном острове» в течение 30 дней, в то же время вьетнамские туристы также могут легко открыть для себя Индию с удобной и быстрой электронной визой без теста на COVID-19.



