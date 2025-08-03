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Vietjet опубликовала результаты деятельности за II квартал 2025 года
Консолидированная выручка составила 17,885 трлн донгов, а прибыль до налогообложения — 815 млрд донгов, увеличившись на 151,5% по сравнению с прошлым годом. Доход от дополнительных услуг превысил 6,893 трлн донгов и продолжает вносить значительный вклад в общую выручку компании.
За первые шесть месяцев 2025 года Vietjet получила 35,6 трлн донгов выручки от авиационной деятельности и почти 1,6 трлн донгов прибыли до налогообложения — на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом. Консолидированная выручка составила 35,8 трлн донгов, а прибыль до налогообложения — более 1,6 трлн донгов, увеличившись на 65%.
Vietjet Thailand за первое полугодие зафиксировала выручку более 223 млн долларов США.
По состоянию на конец II квартала 2025 года авиакомпания осуществляла 189 маршрутов, включая 154 маршрута, обслуживаемых Vietjet, и 35 — Vietjet Thailand. За первые 6 месяцев 2025 года Vietjet (включая Vietjet Thailand) перевезла 17,7 млн пассажиров, выполнив 99 202 рейса. Общий объём грузоперевозок составил почти 65 200 тонн.
По состоянию на 30 июня 2025 года общий объем активов Vietjet превысил 112,33 трлн донгов, коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составил 1,76, а коэффициент ликвидности — 1,44, что считается хорошим уровнем для авиационной отрасли.
II квартал 2025 года ознаменовался значительным шагом в стратегии расширения международной маршрутной сети Vietjet. Авиакомпания открыла прямые рейсы из Нячанга в три крупных города России: Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.
На китайском рынке Vietjet запустила маршруты, соединяющие Ханой и Хошимин с Пекином, Гуанчжоу и Шанхаем, удовлетворяя растущий спрос на поездки и деловые контакты. Также были открыты новые маршруты в Индию и Японию, увеличена частота внутренних рейсов в Дананг, Нячанг, Туйхоа и др.
Согласно отчету за II квартал 2025 года, Vietjet получила выручку от авиационной деятельности в размере 17,681 трлн донгов и прибыль до налогообложения в размере 775 млрд донгов, что на 52,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Консолидированная выручка составила 17,885 трлн донгов, а прибыль до налогообложения — 815 млрд донгов, увеличившись на 151,5% по сравнению с прошлым годом. Доход от дополнительных услуг превысил 6,893 трлн донгов и продолжает вносить значительный вклад в общую выручку компании.
За первые шесть месяцев 2025 года Vietjet получила 35,6 трлн донгов выручки от авиационной деятельности и почти 1,6 трлн донгов прибыли до налогообложения — на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом. Консолидированная выручка составила 35,8 трлн донгов, а прибыль до налогообложения — более 1,6 трлн донгов, увеличившись на 65%.
Vietjet Thailand за первое полугодие зафиксировала выручку более 223 млн долларов США.
По состоянию на конец II квартала 2025 года авиакомпания осуществляла 189 маршрутов, включая 154 маршрута, обслуживаемых Vietjet, и 35 — Vietjet Thailand. За первые 6 месяцев 2025 года Vietjet (включая Vietjet Thailand) перевезла 17,7 млн пассажиров, выполнив 99 202 рейса. Общий объём грузоперевозок составил почти 65 200 тонн.
По состоянию на 30 июня 2025 года общий объем активов Vietjet превысил 112,33 трлн донгов, коэффициент соотношения долга к собственному капиталу составил 1,76, а коэффициент ликвидности — 1,44, что считается хорошим уровнем для авиационной отрасли.
II квартал 2025 года ознаменовался значительным шагом в стратегии расширения международной маршрутной сети Vietjet. Авиакомпания открыла прямые рейсы из Нячанга в три крупных города России: Владивосток, Хабаровск и Благовещенск.
На китайском рынке Vietjet запустила маршруты, соединяющие Ханой и Хошимин с Пекином, Гуанчжоу и Шанхаем, удовлетворяя растущий спрос на поездки и деловые контакты. Также были открыты новые маршруты в Индию и Японию, увеличена частота внутренних рейсов в Дананг, Нячанг, Туйхоа и др.