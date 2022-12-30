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Vietjet надеется остаться крупнейшей авиакомпанией, выполняющей рейсы между Вьетнамом и Китаем в 2023 году
До пандемии COVID-19 Vietjet была ведущей авиакомпанией по количеству маршрутов между Вьетнамом и Китаем, на ее долю приходилось около 50% от общего количества рейсов между двумя странами. По состоянию на начало 2020 года авиалиния соединила шесть городов Вьетнама (Ханой, Хошимин, Дананг, Нячанг, Далат и Фукуок) с более чем 50 провинциями/городами Китая, такими как Шанхай, Ханчжоу, Чэнду, Чунцин, Тяньцзинь, Ухань, Куньмин и Сиань, совершая 80 рейсов в день на пике.
Vietjet быстро возобновляет воздушные маршруты, связывающие Вьетнам с Китаем с октября 2022 года, причем первыми из них были рейсы из Хошимина в Ханчжоу и Чэнду. В настоящее время компания управляет пятью воздушными маршрутами из Хошимина в Ханчжоу, Чэнду, Шэньчжэнь, Шанхай и Ухань.
Чтобы удовлетворить спрос на безопасные и качественные международные поездки после пандемии, Vietjet недавно ввела в эксплуатацию широкофюзеляжный самолет A330, помимо существующего парка современных самолетов A321 и A320, а также предоставляет билеты бизнес-класса SkyBoss, который предлагает множество эксклюзивных приоритетов, включая частные ложи и разнообразное меню с горячими и свежими блюдами и широким ассортиментом напитков. Товары, услуги и удобства для путешествий и здравоохранения на самолетах Vietjet также широко представлены пассажирам на рейсах перевозчика в Индию, Японию, Республику Корея, Казахстан, Индонезию, Таиланд, Сингапур, Малайзию, Тайвань (Китай) и т. д.