НОВОСТИ

Vietjet лидирует в Юго-Восточной Азии по эффективности сокращения выбросов

Согласно обзору Flight Emissions Review 2025, опубликованному глобальной компанией Cirium, специализирующейся на авиационных данных и аналитике, Vietjet признана авиакомпанией с самым низким уровнем выбросов на внутренних маршрутах Юго-Восточной Азии.
Vietjet лидирует в Юго-Восточной Азии по эффективности сокращения выбросов. Фото: Архив

 

В докладе отмечается, что показатель выбросов Vietjet составил 64,5 грамма CO₂ на один доступный кресло-километр (ASK), что позволило авиакомпании опередить таких региональных конкурентов, как Singapore Airlines с 66,7 грамма и Lion Air с 67,1 грамма. Рейтинг охватывает исключительно рейсы внутри Юго-Восточной Азии, где маршруты малой и средней протяжённости создают дополнительные сложности для оптимизации расхода топлива.

Оценка Cirium основана на методологии EmeraldSky, в которой ключевым показателем служит объём выбросов CO₂ на один доступный кресло-километр. Это является общепринятым в отрасли индикатором операционной эффективности.

При сопоставимых условиях эксплуатации лидирующая позиция Vietjet свидетельствует о её способности оптимизировать эффективность по всей операционной цепочке, от конфигурации воздушных судов и построения маршрутной сети до управления загрузкой.

Ключевым фактором этого достижения является современный авиапарк компании. Vietjet в основном эксплуатирует самолёты Airbus A320 и A321, включая экономичные версии NEO, которые снижают расход топлива примерно на 15–20 процентов по сравнению с более ранними моделями. Обладая одним из самых молодых авиапарков в регионе, авиакомпания сумела существенно сократить расход топлива и объём выбросов CO₂ на один рейс.

Параллельно с обновлением авиапарка Vietjet активно внедряет передовые технологии в операционную деятельность. Речь идет, в частности, о платформах анализа полетов на основе данных, таких как SkyBreathe, а также о решениях по оптимизации расхода топлива, включая SFCO2, которые позволяют повышать эффективность работы всей маршрутной сети.

Усилия авиакомпании в области устойчивого развития получили и международное признание. Ранее в этом году Vietjet вошла в число семи самых устойчивых авиакомпаний мира по версии AirlineRatings, что отражает ее высокие показатели в сокращении выбросов, повышении топливной эффективности и развитии «зеленой» авиации. Перевозчик также был отмечен за достижения в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG) на таких рынках, как Тайвань (Китай).

Flight Emissions Review - это ежегодный рейтинг Cirium, в рамках которого на основе фактических операционных данных независимо оцениваются 100 крупнейших авиакомпаний мира. Он позволяет прозрачно сопоставлять показатели выбросов в разных сегментах рынка и при различных масштабах деятельности, служа важным ориентиром для мировой авиационной отрасли на пути к более устойчивому росту.

ИЖВ/ВИА

Открытие новых экологичных туристических направлений в столице

Открытие новых экологичных туристических направлений в столице

В целях реализации политики развития туризма, связанного с устойчивым ростом, Департамент туризма Ханоя представил 8 новых туристических продуктов и направлений столицы. Они разработаны в рамках концепции «Путешествие зелёного туризма», с акцентом на сохранение природы, развитие культурного наследия и повышение социальной ответственности.
