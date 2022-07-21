Vietjet и Boeing подписали контракт на поставку 200 самолетов в рамках глобальной стратегии авиакомпании

Представители Vietjet и Boeing подписали соглашение на Международном авиасалоне в Фарнборо-2022. Источник: Vietjetair.com

Бюджетный перевозчик Vietjet и Boeing успешно достигли соглашения о подтверждении ранее объявленного заказа на 200 самолетов 737 MAX во время международного авиасалона в Фарнборо в 2022 году в Соединенном Королевстве.

Соответственно, обе стороны будут выполнять гибкий график поставок самолетов, чтобы поддержать планы роста Vietjet, поскольку трафик по всему миру продолжает восстанавливаться. Первые 50 самолетов будут доставлены компании Thai Vietjet, дочерней компании Vietjet в Таиланде. Thai Vietjet в настоящее время является одной из ведущих внутренних авиакомпаний Таиланда и пользуется популярностью среди тайцев.

В рамках соглашения Boeing обязуется поддерживать Vietjet техническими услугами, обучением, передачей технологий и исследованиями и разработками (НИОКР), чтобы обеспечить устойчивый и устойчивый рост с высочайшим уровнем эффективности, надежности и доступности.

«Для нас большая честь продолжать наше партнерство с Vietjet, чтобы обеспечить доступные пассажирские перевозки в одном из самых быстрорастущих авиационных регионов мира», — сказал Джон Брунс, вице-президент по продажам и маркетингу Boeing в Индии и Юго-Восточной Азии, в пресс-релизе Vietjet.

«Боинг 737 Max с его эффективностью, гибкостью и возможностями поможет Vietjet расширить сеть маршрутов в Азии и за ее пределами», — добавил он.

Vietjet и Boeing ранее подписали контракты на поставку 200 самолетов B737 Max с пакетами технического обслуживания и технической поддержки. Первый заказ на 100 B737 Max в 2016 году стал выдающейся сделкой для одной из самых современных моделей самолетов того времени. В 2019 году обе стороны увеличили общий заказ до 200 самолетов, что сделало заказ рекордным для Boeing.

«Сегодняшнее соглашение является важной вехой в давних и доверительных отношениях между Vietjet и Boeing, а также в торговых отношениях между Вьетнамом и США», — сказал управляющий директор Vietjet Динь Вьет Фыонг.

Соглашение было прервано из-за приостановки полетов 737 Max и воздействия пандемии COVID-19 на глобальную цепочку поставок Boeing. Таким образом, деятельность Vietjet пострадала. Несмотря на трудности, перевозчик выдержал бурю, сохранив отличные операционные и финансовые возможности.

Ожидается, что заказ Vietjet принесет 200.000 рабочих мест на рынок труда США и в целом создаст стоимость в размере около 35 млрд. долл. США, включая заказы на самолеты и инженерные услуги. Ожидается также, что заказ привлечет инвестиции в авиационную промышленность Вьетнама, создав сотни тысяч рабочих мест.



