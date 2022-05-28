Vietjet и Boeing договорились о контракте на поставку 200 самолетов

Председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ поздравил Vietjet Air и Boeing с достижением соглашения о реструктуризации и продлении контракта на покупку 200 самолетов Boeing 737 на встрече со старшим вице-президентом Boeing Майклом Артуром.

Соглашение было достигнуто во время официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в США и Организацию Объединенных Наций для участия в специальном саммите АСЕАН-США в Вашингтоне, округ Колумбия.

Контракт Vietjet с Boeing является одной из значительных сделок, способствующих двустороннему торговому балансу стран, и был заключен в ходе трех президентств США с важными шагами, последовавшими за вехами дипломатического и экономического развития между двумя странами в последние годы.

В 2016 году Vietjet Air заказала 100 самолетов Boeing в присутствии президента США Барака Обамы во время его визита во Вьетнам. Сделка привлекла внимание всего мира благодаря впечатляющим инновациям вьетнамской экономики, поскольку это был первый случай, когда частная авиакомпания заключила такой крупный заказ с Boeing.

Стороны договорились довести общее количество самолетов порядка до 200 через 3 года, при свидетельских показаниях тогдашнего президента США Дональда Трампа во время его поездки в Ханой.

Помимо заказа на самолет, Vietjet также подписала договор о долгосрочной поддержке двигателей с CFM International, совместным предприятием General Electric, включая поставку двигателей и техническое обслуживание. Огромный заказ на самолет привлек внимание не только масштабом в десятки миллиардов долларов США, но и своим прогрессивным значением для двух компаний и двух экономик.

В этом году Vietjet и Boeing договорились о продлении соглашения после перерыва из-за неожиданных событий с Boeing 737 Max и пандемии COVID-19. Соответственно, Vietjet получит самолет Boeing 737 нового поколения с новым графиком поставок в соответствии со стратегией развития и бизнеса вьетнамской авиакомпании.

Стремясь стать глобальной авиакомпанией с момента своего основания, Vietjet не только предоставляет возможности для полетов миллионам людей, которые никогда не летали, но и вносит свой вклад в развитие местной экономики, способствуя изменениям в мировой экономике, новой политике управления и поставщиков услуг для улучшения стандартов работы во Вьетнаме. Ожидается, что заказ Vietjet принесет на рынок труда США 200.000 рабочих мест на сумму 35 млрд. долл. США, включая заказы на самолеты на сумму 24,2 млрд. долл. США и услуги по проектированию двигателей на сумму 10,8 млрд. долл. США.

Достигнутые результаты не только стимулируют рост авиационной промышленности и экономики Вьетнама, но и привлекают больше внутренних и иностранных инвесторов, включая крупные корпорации, такие как Boeing, а также экономику США, крупнейшую экономику в мире.