Báo Ảnh Việt Nam

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Vietjet запустит новый маршрут, соединяющий Нячанг с Тэгу

Частный перевозчик Vietjet объявил о своем новом маршруте, соединяющем пляжный город Нячанг в центральной провинции Кханьхоа с городом Тэгу в Республике Корея (РК), на форуме по продвижению культурно-туристического сотрудничества между Вьетнамом и РК, состоявшемся в Сеуле 1 июля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (второй справа) и делегаты присоединяются к символической церемонии объявления нового маршрута Vietjet Тэгу — Нячанг в Сеуле 1 июля. Фото: ВИА  
Запуск маршрута запланирован на 27 октября, и каждую неделю будет выполняться семь рейсов в обе стороны.

По словам представителя Vietjet, Тэгу - один из крупнейших городов РК, в котором находятся такие популярные туристические достопримечательности, как гора Палгонгсан, Космические поля, парк Апсан, башня Вобанг, дендрарий Тэгу, парк Мангву и парк Кёнсан-гамён. Нячанг - всемирно известный прибрежный город со своим мягким климатом, богатой культурой и разнообразной кухней.

С 2014 года перевозчик перевез 10 миллионов пассажиров по более чем 37 регулярным и чартерным маршрутам между двумя странами. В настоящее время Vietjet обслуживает наибольшее количество авиамаршрутов между двумя сторонами, соединяя Хошимин, Ханой, Хайфон, Дананг, Нячанг, Фукуок и Далат с крупными корейскими городами, такими как Сеул, Пусан и Тэгу.

В 2023 году Вьетнам принял 12,6 миллиона иностранных туристов, в том числе 3,6 миллиона из РК, что делает его крупнейшим иностранным туристическим рынком Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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