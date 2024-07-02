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Vietjet запустит новый маршрут, соединяющий Нячанг с Тэгу
По словам представителя Vietjet, Тэгу - один из крупнейших городов РК, в котором находятся такие популярные туристические достопримечательности, как гора Палгонгсан, Космические поля, парк Апсан, башня Вобанг, дендрарий Тэгу, парк Мангву и парк Кёнсан-гамён. Нячанг - всемирно известный прибрежный город со своим мягким климатом, богатой культурой и разнообразной кухней.
С 2014 года перевозчик перевез 10 миллионов пассажиров по более чем 37 регулярным и чартерным маршрутам между двумя странами. В настоящее время Vietjet обслуживает наибольшее количество авиамаршрутов между двумя сторонами, соединяя Хошимин, Ханой, Хайфон, Дананг, Нячанг, Фукуок и Далат с крупными корейскими городами, такими как Сеул, Пусан и Тэгу.
В 2023 году Вьетнам принял 12,6 миллиона иностранных туристов, в том числе 3,6 миллиона из РК, что делает его крупнейшим иностранным туристическим рынком Юго-Восточной Азии.