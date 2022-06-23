Vietjet запускает четыре маршрута, связывающих крупные города Вьетнама и Индии

Церемонию провели заместитель председателя Народного комитета Хошимина Фан Тхи Тханг, генеральный консул Вьетнама в Мумбаи г-н Хоанг Тунг, член совета директоров Vietjet г-н Нгуен Ань Туан и другие представители компании. Источник: Vietjetair.com

Церемония запуска новых маршрутов состоялась в Мумбаи во время визита руководителей города Хо Ши Мина в Мумбаи в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Индией. На церемонии присутствовали Фан Тхи Тханг, заместитель председателя Народного комитета Хошимина, представитель Генерального консульства Вьетнама в Мумбаи и руководители Vietjet.

Начиная с 8 сентября 2022 года, по маршруту Фукуок — Мумбаи будет выполняться четыре рейса в неделю каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье. Рейсы между Фукуоком и Нью-Дели начнутся 9 сентября 2022 года по средам, пятницам и воскресеньям. Маршруты Хошимин/Ханой – Мумбаи начали работу в начале июня 2022 года.

Две первые прямые рейсы двух стран, соединяющие Хошимин/Ханой и Нью-Дели, уже возобновились в апреле 2022 года с частотой от трех до четырех рейсов в неделю для каждого. Пассажиры уже сейчас могут бронировать авиабилеты по этим маршрутам по цене от 427 тысяч донгов в одну сторону без учета налогов и сборов.

Нгуен Тхань Шон, заместитель генерального директора Vietjet, сказал: «Расширение сети полетов Вьетнам-Индия Vietjet повысит и укрепит транспортное сообщение и торговые связи между двумя странами. Мы были первым перевозчиком, выполняющим прямые рейсы между столицей Ханоем и крупнейшим городом Вьетнама Хошимином со столицей Индии Нью-Дели».

"Расширение сети полетов до 6 маршрутов является особой вехой в отношениях между Вьетнамом и Индией за 50 лет установления дипломатических отношений между двумя странами с 1972 года. Мы также будем активно расширять сеть полетов между двумя странами в ближайшее время, продолжая улучшать качество обслуживания и применять технологии, чтобы предоставить пассажирам наилучшие впечатления», — подчеркнул г-н Шон.

Прямые рейсы Vietjet между Вьетнамом и Индией позволяют туристам познакомиться с разнообразными культурами, религиями, кулинарными и туристическими достопримечательностями Индии, время полета составляет чуть более пяти часов. В обратном направлении самолеты Vietjet также доставляют туристов из Индии в «незабываемые места» Вьетнама, включая Ханой, Хошимин и Фукуок, где путешественники могут легко добраться до известных объектов наследия мира, например, залив Халонг, в центральную часть Вьетнама и др. или быстро перемещаться по Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии с помощью обширной международной сети Vietjet.

Вьетнам уже отменил противоэпидемические меры при въезде, и восстановил допандемические условия въезда, и готов приветствовать иностранных туристов, желающих посетить привлекательные места в S-образной стране.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего 7-звездного рейтинга безопасности на единственном в мире веб-сайте airratings.com, посвященном безопасности и рейтингу продуктов, и включена в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям по версии журнала Airfinance в 2018 и 2019 гг. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



