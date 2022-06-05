Vietjet запускает прямые рейсы между Ханоем / Хошимином и Мумбаи

Vietjet официально открывает два прямых маршрута, соединяющих Хошимин и Ханой во Вьетнаме с Мумбаи, Индия. Фото: Vietjetair.com

4 июня компания Vietjet официально открыла два прямых маршрута, соединяющих Хошимин и Ханой во Вьетнаме с Мумбаи — финансовым и экономическим центром, а также крупнейшим городом Индии.

Церемония открытия двух маршрутов, соединяющих Ханой и Хошимин с Мумбаи, состоялась в международном аэропорту Чатрапати Шиваджи Махараджа в Мумбаи, Индия, с участием представителей Генерального консульства Вьетнама в Мумбаи, аэропорта, Vietjet и пассажиров.

Вице-президент Vietjet До Суан Куанг сказал: «После столицы Нью-Дели Мумбаи является вторым городом Индии — страны с населением 1,4 млрд. человек, в которую у Vietjet есть прямые рейсы, мы считаем, что два маршрута из Ханоя и Хошимина в Мумбаи и предстоящий Фукуок - Мумбаи будет способствовать развитию отношений между городами Вьетнама и Мумбаи. На маршрутах, соединяющих Ханой и Хошимин с Мумбаи, будут выполняться три и четыре рейса туда и обратно в неделю соответственно, и ожидается, что в ближайшем будущем частота рейсов будет увеличиваться для удовлетворения потребностей пассажиров».

Радостно приветствуя первые рейсы в Мумбаи, Vietjet открывает продажу 19.999 рекламных билетов всего за 0 донгов (без учета налогов и сборов) на все маршруты из/в Индию в три «золотых» дня - 7, 8, 9 июня 2022 г., с периодом полета с 1 июля по 31 декабря 2022 г. (исключая национальные праздники и Тэт). Рекламные билеты доступны для продажи с 12:00 7 июня до конца 9 июня 2022 года (GMT 7) на официальных каналах Vietjets на веб-сайте www.vietjetair.com, в мобильном приложении Vietjet Air или в Facebook www.facebook.com/ vietjetvietnam (раздел «Бронирование»).

Мумбаи, ранее известный как Бомбей, является одним из важных экономических, культурных и социальных центров, также называемым «городом мечты», крупнейший город Индии. Мумбаи также известен киностолицей Болливудом, столицей одной из крупнейших мировых киноиндустрий.

Кроме того, новые маршруты также будут способствовать привлечению индийских туристов в привлекательные направления Вьетнама, включая столицу Ханой, город Хошимин, остров Фукуок - Жемчужный остров, или легко соединиться с пунктами назначения в Юго-Восточной Азии и Восточной Азии, куда Vietjet выполняет рейсы.