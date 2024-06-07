Vietjet запускает программу «Продление невероятной распродажи» 6 июня. Фото: Vietjetair

Соответственно, с 00:00 до 23:59 6 июня 2024 года при бронировании билетов на сайте www.vietjetair.com или в мобильном приложении Vietjet Air клиенты могут применить промокод VJ66, чтобы сразу получить скидку до 66% на билеты Eco на всех внутренних и международных маршрутах с вылетом с 4 сентября по 18 декабря 2024 года.



Летом этого года Vietjet увеличила количество билетов на 1,4 миллиона на своих внутренних и международных туристических маршрутах, увеличила частоту полетов и открыла новые маршруты, чтобы помочь любителям путешествий познакомиться с прекрасной Австралией (Сидней, Мельбурн, Брисбен, Перт, Аделаида), оживленной Индией (Мумбаи, Нью-Дели, Ахмадабад, Кочи), чудесами Китая (Шанхай, Сиань, Чэнду), а также другими известными туристическими городами.



Пассажиры смогут окунуться в атмосферу летних фестивалей, отведать разнообразные блюда и насладиться потрясающими музыкальными концертами. Vietjet также предлагает бизнес-класс с отдельной регистрацией, доступом в зал ожидания с изысканными свежими, горячими и питательными блюдами для гурманов, 60 кг зарегистрированного багажа, включая набор клюшек для гольфа, личное пространство в салоне и раскладные кресла. Никогда раньше билеты не были такими выгодными! С сегодняшнего дня и до 14 июня на тарифы бизнес-класса при использовании кода SBJUNE50 действует промо-скидка до 50 %. Все пассажиры, летающие с Vietjet, также получают бесплатную туристическую страховку SkyCare. Пассажиры полностью застрахованы на весь период полета, включая возмещение медицинских расходов, понесенных в результате несчастных случаев или болезней, проблем, связанных с полетом (в том числе задержки рейса, задержки багажа, потери или повреждения багажа, потери проездных документов), а также услуги глобальной туристической и медицинской поддержки 24/7. Кроме того, пассажиры, летающие с Vietjet этим летом, смогут заработать баллы и получить вознаграждения в рамках программы лояльности Vietjet SkyJoy и участвовать в акции «Побеждай каждый день».

Авиакомпания Vietjet приглашает пассажиров и туристов совершить увлекательные летние рейсы на современных, экологически чистых самолетах Vietjet, которые обслуживаются профессиональными и преданными своему делу бортпроводниками, наслаждаться приятным сервисом, побаловать себя блюдами вьетнамской и международной кухни из разнообразного меню с такими блюдами, как фо тхин, вьетнамский баньми... и различными специальными культурными и художественными программами с Vietjet на высоте 10 000 метров над уровнем моря.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности с 7 звездами от единственного в мире сайта airlineratings.com, посвященного безопасности и продукции, а также вошла в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям от Airfinance Journal в течение многих лет подряд. Авиакомпания также была признана лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.



