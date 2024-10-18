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НОВОСТИ

Vietjet запускает первые рейсы на экологически чистом авиационном топливе

17 октября из аэропорта Таншонят авиакомпания Vietjet начала первые полеты на экологически чистом авиационном топливе (SAF) в Мельбурн и Сеул, что стало шагом на пути к устойчивому развитию вьетнамского авиационного сектора.

 

Динь Вьет Тханг, директор Администрации гражданской авиации Вьетнама, назвал первые международные рейсы на SAF, поставляемом компанией Petrolimex Aviation, вкладом в защиту окружающей среды и устойчивое развитие, а также демонстрацией того, что страна является ответственным членом мирового авиационного сектора.

Председатель Вьетнамской национальной нефтяной группы (Petrolimex) Фам Ван Тхань подчеркнул, что эта веха соответствует долгосрочным целям группы в области «зеленой» энергетики.

Генеральный директор Vietjet Динь Вьет Фыонг подчеркнул, что авиакомпания стремится сократить выбросы углекислого газа и содействовать устойчивому развитию, что является частью более широкой программы Вьетнама по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Авиакомпания также сотрудничает с международными партнерами в области исследований, разработок, поставок и использования SAF.

SAF, изготовленное из возобновляемых материалов, снижает выбросы углекислого газа на 80% по сравнению с традиционными видами топлива и соответствует строгим международным авиационным стандартам.

Этот шаг продолжает десятилетние усилия Vietjet в области устойчивого развития, которые включают в себя переход на электронные билеты, использование экологичных материалов в самолетах и сокращение потребления топлива. Компания по-прежнему нацелена на поддержку национальной стратегии «зеленого» роста Вьетнама и цели по сокращению выбросов до нуля к 2050 году.

ВИА/ИЖВ

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