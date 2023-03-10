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Vietjet запускает масштабную акцию на новых маршрутах из Хошимина, Дананга, Фукуока в Гонконг
Благодаря прямым рейсам из Хошимина, Дананга и Фукуока в Гонконг и сети рейсов, охватывающей Юго-Восточную Азию, пассажиры могут выбрать множество удобных рейсов и гибкое расписание.
Являясь единственной авиакомпанией, имеющей прямой маршрут, соединяющий Фукуок и Гонконг, Vietjet с 27 апреля будет выполнять рейс Фукуок-Гонконг с частотой трех обратных рейсов в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы из Фукуока вылетают в 13:35 и приземляются в Гонконге в 17:20 по местному времени. Рейсы из Гонконга в Фукуок вылетают в 18:20 по местному времени и приземляются на Фукуоке в 20:05. Пассажиры из Гонконга, летящие на Фукуок, имеют право на освобождение от получения визы.
Маршрут, соединяющий Дананг с Гонконгом, будет выполняться с 28 апреля этого года с частотой четырех обратных рейсов в неделю каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Рейсы из Дананга вылетают в 14:35 и приземляются в Гонконге в 17:20 по местному времени. Рейсы из Гонконга вылетают в 18:20 (по местному времени) и приземляются в Дананге в 19:10.
Кроме того, с 26 марта частота рейсов по маршруту, соединяющему Хошимин с Гонконгом, увеличится до семи рейсов в неделю, которые будут вылетать в 15:10 и приземляться в 18:50 (по местному времени). Рейсы из Гонконга в Хошимин вылетают в 19:50 по местному времени и приземляются в Дананге в 21:30.
В частности, с 10 по 16 марта Vietjet предлагает пассажирам золотую неделю промо-акций на рейсы в Гонконг и Юго-Восточную Азию по цене билетов всего от 0 донгов на www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air с периодом полета с 20 марта по 20 мая 2023 года. Кроме того, Vietjet также предлагает множество подарков пассажирам, которые становятся участниками программы лояльности Vietjet SkyJoy.
Благодаря удобным прямым рейсам и суперэкономными тарифам, услугам с приоритетом разнообразия или по системе «все включено» от SkyBoss, Deluxe, Eco, это прекрасное время для шоппинга, погружения в волшебный мир гонконгского Диснейленда, оживленного Лан Квай Фонга и уникальной кухни, а также для посещения уникального водного фестиваля Сонгкран в Таиланде.
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и по всему миру. Уделяя особое внимание способности управлять затратами, эффективным операциям и производительности, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и следуя тенденциям, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности в семь звезд от единственного в мире веб-сайта по оценке безопасности и продуктов airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операционной деятельности по версии журнала Airfinance Journal. Авиакомпания также была признана лучшим лоукостером такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими