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НОВОСТИ

Vietjet запускает маршрут Ханой-Сидней

Компания Vietjet 7 июня открыла новый маршрут, соединяющий Ханой с австралийским портовым городом Сидней.
  Самолет компании Vietjet. Фото: ВИA  
На своем седьмом маршруте в страну Океании вьетнамская авиакомпания использует широкофюзеляжный самолет Airbus A330 для двух рейсов туда-обратно в среду и субботу каждую неделю.

Представитель Vietjet заявил, что новый маршрут способствует развитию путешествий, туризма, инвестиций, экономических и торговых обменов, образования и семейных визитов между двумя городами. Кроме того, он расширяет обширную сеть полетов перевозчика.

Ранее первый рейс Vietjet из Ханоя в Мельбурн приземлился 4 июня. На этом маршруте два рейса туда и обратно на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 выполняются еженедельно по вторникам и субботам.

Вице-президент Vietjet Нгуен Тхи Тхуи Бинь отметил, что с момента первого рейса перевозчика в Австралию в апреле 2023 года он постоянно расширяет сеть, связывая Хошимин с пятью крупнейшими австралийскими городами - Мельбурном, Сиднеем, Брисбеном, Пертом и Аделаидой.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте с рейтингом по безопасности airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операциям по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.

ИЖВ/ВИА

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