Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Vietjet запускает два новых маршрута, связывающих Фукуок с Тайванем

Авиакомпания Vietjet запустила два новых маршрута, соединяющих остров Фукуок в южной провинции Кьенжанг с Т Тайчжуном и Гаосюном (Тайвань, Китай).

 

Маршрут Фукуок - Тайчжун обслуживает пассажиров, совершая три обратных рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам, а маршрут Фукуок - Гаосюн - четыре обратных рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По этому случаю Vietjet предлагает своим клиентам большую промо-программу: каждую пятницу с сегодняшнего дня по 31 декабря 2024 года при бронировании билетов на сайте авиакомпании или в приложениях Vietjet Air билеты на международные рейсы стоят всего 0 донг (без учета налогов и сборов).

Остров Фукуок славится своими потрясающими длинными пляжами, такими как пляж Шао и Ратьвем, а также такими известными достопримечательностями, как природный парк Хонтхом, мост поцелуев на острове Фукуок и рыбацкая деревня Хамнинь.

Между тем, Тайчжун известен своей древней архитектурой, поэтическими пейзажами с озером Солнца и Луны, Радужной деревней и ночным рынком Фэнцзя. Город Гаосюн - привлекательный природный, культурный и исторический центр с множеством знаменитых достопримечательностей, таких как Музей Будды Фо Гуан Шань и Национальный музей науки и технологии.

Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности с 7 звездами от единственного в мире сайта airlineratings.com, посвященного безопасности и продукции, и вошла в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям от Airfinance Journal в течение многих лет подряд. Авиакомпания также была признана лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top