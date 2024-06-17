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Vietjet запускает два новых маршрута, связывающих Фукуок с Тайванем
Маршрут Фукуок - Тайчжун обслуживает пассажиров, совершая три обратных рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам, а маршрут Фукуок - Гаосюн - четыре обратных рейса в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
По этому случаю Vietjet предлагает своим клиентам большую промо-программу: каждую пятницу с сегодняшнего дня по 31 декабря 2024 года при бронировании билетов на сайте авиакомпании или в приложениях Vietjet Air билеты на международные рейсы стоят всего 0 донг (без учета налогов и сборов).
Остров Фукуок славится своими потрясающими длинными пляжами, такими как пляж Шао и Ратьвем, а также такими известными достопримечательностями, как природный парк Хонтхом, мост поцелуев на острове Фукуок и рыбацкая деревня Хамнинь.
Между тем, Тайчжун известен своей древней архитектурой, поэтическими пейзажами с озером Солнца и Луны, Радужной деревней и ночным рынком Фэнцзя. Город Гаосюн - привлекательный природный, культурный и исторический центр с множеством знаменитых достопримечательностей, таких как Музей Будды Фо Гуан Шань и Национальный музей науки и технологии.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Operational Safety Audit (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг безопасности с 7 звездами от единственного в мире сайта airlineratings.com, посвященного безопасности и продукции, и вошла в список 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям от Airfinance Journal в течение многих лет подряд. Авиакомпания также была признана лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.