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Vietjet добавляет новые рейсы в Дьенбьен
Vietjet также направляет свои ресурсы на увеличение количества рейсов, сокращение времени ожидания, обеспечение хорошего обслуживания в аэропортах и предоставление пассажирам акций по самым выгодным ценам.
Авиаперевозчик Vietjet не только произвел революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стал авиакомпанией-новатором в регионе и по всему миру. Уделяя особое внимание управлению затратами, эффективной эксплуатации и эксплуатационным характеристикам, применяя новейшие технологии во всех видах деятельности и лидируя в этом направлении, Vietjet предлагает возможности для полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги в соответствии с требованиями клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) с сертификатом аудита эксплуатационной безопасности IATA (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания получила наивысший рейтинг по безопасности полетов - 7 звезд - на единственном в мире веб-сайте с рейтингом по безопасности airlineratings.com и много лет подряд входит в число 50 лучших авиакомпаний мира по качеству финансирования и операциям по версии журнала Airfinance. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.