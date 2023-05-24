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Vietjet дает скидку 50% цены на билет бизнес-класса
В стремлении к предоставлению роскоши и престижа пассажирам на каждом рейсе покупателям билетов Vietjet SkyBoss Business предоставлены авиалинией качественные и уникальные услуги исключительно для Лидера: роскошная зал ожидания, частный салон, 180-градусное кресло, коктейль-бар, зеленая кухня, 18 кг ручной клади, 60 кг багажа, комплект для гольфа, бесплатная страховка в подарок.
С настоящего момента до 30 июня 2023 года пассажиры получат 50% скидку на тарифы при вводе кода SKYBOSSALL50 для класса билетов SkyBoss, кода BUSINESS50 для класса билетов SkyBoss Business на сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air, применемые на всю сеть полетов по всему Вьетнаму и в Австралию, Казахстан, Индию, Японию, Корею, Тайвань, Гонконг (Китай) и Юго-Восточную Азию. Гибкое время полета с 15 августа по 20 декабря 2023 г. (Не действует в праздничные и новогодние дни).
Г-н Нгуен Тхань Шон, вице-президент Vietjet, сообщил, что Vietjet только что получила много новых широкофюзеляжных самолетов A330 для удовлетворения потребностей пассажиров бизнес-класса SkyBoss, также увеличила частоту рейсов по маршруту Хошимин — Ханой (более 24 рейсов в день) и открыл новые международные маршруты во все пять континентов: Хошимин — Мельбурн, Сидней, Брисбен, Коччи (Индия), Джакарта (Индонезия)…
Пассажиры SkyBoss Business также получают двойные баллы и бонусы за каждый рейс, чтобы воспользоваться множеством привлекательных поощрений, таких как выкуп авиабилетов Vietjet и услуги более 250 брендов продуктов питания, покупок и туризма во Вьетнаме через приложение SkyJoy или на https:// skyjoy.vietjetair.com/.
Испытайте стиль Лидера с Vietjet прямо сейчас!