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НОВОСТИ

Vietjet дает скидку 50% цены на билет бизнес-класса

С настоящего момента до 30 июня 2023 года пассажиры получат 50% скидку на тарифы при вводе кода SKYBOSSALL50 для класса билетов SkyBoss
  Самолет А330 Vietjet. Фото: Vietjet  
С настоящего момента до 30 июня 2023 года Vietjet предлагает скидку на 50% для билетов бизнес-класса на современные самолеты A330, а также применяет классы билетов SkyBoss и SkyBoss Business на внутренних и международных рейсах. Миллионы возможностей летать в стиле «Лидер» с эксклюзивными привилегиями ждут пассажиров на сайте www.vietjetair.com.

В стремлении к предоставлению роскоши и престижа пассажирам на каждом рейсе покупателям билетов Vietjet SkyBoss Business предоставлены авиалинией качественные и уникальные услуги исключительно для Лидера: роскошная зал ожидания, частный салон, 180-градусное кресло, коктейль-бар, зеленая кухня, 18 кг ручной клади, 60 кг багажа, комплект для гольфа, бесплатная страховка в подарок.

С настоящего момента до 30 июня 2023 года пассажиры получат 50% скидку на тарифы при вводе кода SKYBOSSALL50 для класса билетов SkyBoss, кода BUSINESS50 для класса билетов SkyBoss Business на сайте www.vietjetair.com и в мобильном приложении Vietjet Air, применемые на всю сеть полетов по всему Вьетнаму и в Австралию, Казахстан, Индию, Японию, Корею, Тайвань, Гонконг (Китай) и Юго-Восточную Азию. Гибкое время полета с 15 августа по 20 декабря 2023 г. (Не действует в праздничные и новогодние дни).

Г-н Нгуен Тхань Шон, вице-президент Vietjet, сообщил, что Vietjet только что получила много новых широкофюзеляжных самолетов A330 для удовлетворения потребностей пассажиров бизнес-класса SkyBoss, также увеличила частоту рейсов по маршруту Хошимин — Ханой (более 24 рейсов в день) и открыл новые международные маршруты во все пять континентов: Хошимин — Мельбурн, Сидней, Брисбен, Коччи (Индия), Джакарта (Индонезия)…

Пассажиры SkyBoss Business также получают двойные баллы и бонусы за каждый рейс, чтобы воспользоваться множеством привлекательных поощрений, таких как выкуп авиабилетов Vietjet и услуги более 250 брендов продуктов питания, покупок и туризма во Вьетнаме через приложение SkyJoy или на https:// skyjoy.vietjetair.com/.

Испытайте стиль Лидера с Vietjet прямо сейчас!

ВИА/ИЖВ

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