Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Vietjet выпуская миллион билетов со скидкой 90%

Золотые временные рамки ждут пассажиров, чтобы охотиться за билетами с 0:00 до 23:59 06.06.2023, нужно только ввести промокод SUMMER66, чтобы получить скидку 90% (*) на тарифы
  Самолет Vietjet. Фото: Vietjet  
Отличное предложение «Двойной день 6 июня» со скидкой до 90 % (*) на стоимость билета Super Love действует во всех местных и международных рейсах и в бонус - дополнительный электронный ваучер на 100.000 донгов. Летнее приключение всего за 1 клик на сайте www.vietjetair.com и в приложении Vietjet Air.

Золотые временные рамки ждут пассажиров, чтобы охотиться за билетами с 0:00 до 23:59 06.06.2023, нужно только ввести промокод SUMMER66, чтобы получить скидку 90% (*) на тарифы, применяемые на всех внутренних и международные рейсы эконом-класса, открывается возможность испытать отличные путешествия со всего Вьетнама в ведущие оживленные направления в Азии, Европе и Австралии. Время полета с 10 августа 2023 года по 31 марта 2024 года.

В то же время, в двойной день акции пассажиры получат дополнительный E-Voucher на 100.000 VND (**) на https://evoucher.vietjetair.com, накопление баллов для программы лояльности SkyJoy, что дает множество привлекательных преимуществ, таких как выкуп авиабилетов Vietjet и услуги более 250 кулинарных, торговых и туристических брендов по всему миру через приложение SkyJoy или https://skyjoy.vietjetair.com/.

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(*) Не включает налоги, сборы и не распространяется на праздничные дни и Новый год.

(**) Положения и условия на https://evoucher.vietjetair.com

ВИА/ИЖВ

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