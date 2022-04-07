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Vietjet возобновляет 10 авиамаршрутов из/в город Кантхо
Президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в церемонии, посвященной возобновлению 10 воздушных маршрутов Vietjet из/в город Кантхо в дельте Меконга 6 апреля.
В настоящее время Vietjet выполняет большинство маршрутов и рейсов в и из Кантхо, который является столицей юго-западного региона, а также воротами в дельту Меконга.
В предыдущие пиковые периоды Vietjet выполнял 5 рейсов в день, связывая различные внутренние и международные направления с этим городом.
Чтобы не отставать от ожидаемого восстановления туризма этим летом, Vietjet вновь открыла маршруты, соединяющие Кантхо с Нячангом, Далатом, Винь, Тханьхоа, Хайфоном, Данангом и Ханоем, а также с Тайбэем (Тайвань, Китай), Сеулом (Республика Корея) и Бангкоком (Таиланд).
С 6 по 8 апреля авиакомпания предлагает 10.000 билетов по цене от 10.000 донгов (0,44 долл. США) на все внутренние маршруты в/из Кантхо на рейсы с 5 мая по 31 декабря 2022 года.