Vietjet возобновляет 10 авиамаршрутов из/в город Кантхо

Президент государства Нгуен Суан Фук (в центре) и другие делегаты отмечают возобновление воздушных маршрутов Vietjet в город Кантхо 6 апреля. Фото: ВИА

Президент государства Нгуен Суан Фук принял участие в церемонии, посвященной возобновлению 10 воздушных маршрутов Vietjet из/в город Кантхо в дельте Меконга 6 апреля.

В настоящее время Vietjet выполняет большинство маршрутов и рейсов в и из Кантхо, который является столицей юго-западного региона, а также воротами в дельту Меконга.

В предыдущие пиковые периоды Vietjet выполнял 5 рейсов в день, связывая различные внутренние и международные направления с этим городом.

Чтобы не отставать от ожидаемого восстановления туризма этим летом, Vietjet вновь открыла маршруты, соединяющие Кантхо с Нячангом, Далатом, Винь, Тханьхоа, Хайфоном, Данангом и Ханоем, а также с Тайбэем (Тайвань, Китай), Сеулом (Республика Корея) и Бангкоком (Таиланд).

С 6 по 8 апреля авиакомпания предлагает 10.000 билетов по цене от 10.000 донгов (0,44 долл. США) на все внутренние маршруты в/из Кантхо на рейсы с 5 мая по 31 декабря 2022 года.



